Google yapay zeka çipine sahip ilk uyduyu uzaya fırlatıyor

·2·Teknoloji
Google yapay zeka çipine sahip ilk uyduyu uzaya fırlatıyor

Teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlıyor: ixbt.com'un haberine göre Google, kendi özel TPU çiplerine sahip ilk deneysel uydusunu yörüngeye göndermeye hazırlanıyor. Bu yıl 1 Ekim'de SpaceX'in Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesine taşınacak olan cihaz, güneş panelleriyle güç alacak. Bu adım, Dünya dışında doğrudan yapay zeka görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan devasa bir projenin ilk pratik testidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu görev, Google tarafından başlatılan Project Suncatcher adlı girişimin ilk aşamasıdır. Projenin temel amacı, gelecekte yapay zeka modellerinin kesintisiz çalışmasını sağlayabilecek yörünge uydu grupları oluşturmaktır. Uzmanlar, uzay koşullarında yapay zeka hesaplamalarını gerçekleştirerek yer tabanlı veri merkezleri üzerindeki yükü azaltmayı ve yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Uzaydaki testler ve zorluklar

Dünyada gerçekleştirilen testler sırasında TPU çiplerinin yüksek yüklere ve kozmik radyasyona dayanabileceği kanıtlandı. Ancak uzmanların karşılaştığı en temel ve karmaşık sorun ısı yönetimidir. Uzayda hava konveksiyonu bulunmadığından, ısının yalnızca radyasyon yoluyla atılması gerekmektedir. Bu nedenle istasyondaki işlemciler yalnızca 15 dakika çalışabilmekte, ardından soğutulmaları için geçici olarak kapatılmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda Google, uzay koşullarında ısı boruları ve radyatörlerden oluşan özel bir pasif sistemi test edecek. Bu sistem, vakum ortamında fazla ısıyı verimli bir şekilde dağıtmak üzere tasarlanmıştır. Şirket temsilcileri, laboratuvar koşullarının yörünge ortamını tam olarak yansıtamaması nedeniyle bazı süreçlerin yalnızca gerçek uzay koşullarında test edilebileceğini belirtiyor.

Gelecek planları ve beklentiler

Project Suncatcher programının kıdemli direktörü Travis Beals'e göre, ölçeklenebilir yapay zeka hesaplamaları için uzayı kullanmak titiz ve metodik bir mühendislik yaklaşımı gerektiriyor. İlk fırlatmanın temel amacı, pratikte nelerin iyi çalıştığını görmek, olası arıza noktalarını belirlemek ve elde edilen sonuçları sonraki görevlerde uygulamaktır. Bu testler başarılı olursa Google, gelecek yıl yörüngeye iki uydu daha göndermeyi planlıyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, güneş enerjisiyle çalışan ve yer kaynaklarını meşgul etmeyen yörünge veri merkezleri fikri daha önce Elon Musk, Jeff Bezos ve eski Google CEO'su Eric Schmidt gibi tanınmış yenilikçiler tarafından tartışılmıştı. Ancak çiplerin uzayda pratik olarak test edilmesi süreci, ancak günümüzde uygulama aşamasına gelebildi.

GoogleYapay ZekaSpaceXTeknolojiUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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