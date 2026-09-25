Polonya'da bir kamyon şoförünün ayağı direksiyona sıkıştı

·8·Dünya
Polonya'da bir kamyon şoförünün ayağı direksiyona sıkıştı

Polonya'da bir kamyon şoförünün başına gelen sıra dışı bir olay kameraya yansıdı ve sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili Mevzu Rize haber yaptı.

Edinilen bilgilere göre, şoför dinlenme sırasında kamyon kabinindeydi. O sırada ayağı bir şekilde direksiyon simidinin arasına sıkıştı. Videoda şoförün ayağını kurtarmak için defalarca çabaladığı görülüyor.

Bazı haberlere göre olay bir hemzemin geçitte meydana geldi. Ancak olayın tam yeri ve şoförün ayağının direksiyona nasıl sıkıştığına dair detaylı bilgi verilmedi.

Olayı gösteren video sosyal medyada yayılarak kullanıcıların ilgisini çekti.

PolonyaMevzu RizeKamyon KazasıTrafik OlayıSosyal Medya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kazakistan'da bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı (video)Kazakistan'da bir kadının ayağı yürüyen merdivene sıkıştı (video)20 Eylül 10:46Bir yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet borusuna sıkıştıBir yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet borusuna sıkıştı21 Ağustos 22:08Polonya'da Zelenskiy'e Karşı Tutum Keskin Şekilde Soğudu: %75,8 Olumsuz Değerlendirme...Polonya'da Zelenskiy'e Karşı Tutum Keskin Şekilde Soğudu: %75,8 Olumsuz Değerlendirme...26 Temmuz 22:24Polonya'da aranan eski bakan ABD'ye kaçtıPolonya'da aranan eski bakan ABD'ye kaçtı11 Mayıs 09:3118 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç Verdi18 Günlük Bebek Enkaz Altındaki Annesine Güç Verdi30 Haziran 12:17139 kez başarısız olan adam sonunda ehliyet sınavını geçti139 kez başarısız olan adam sonunda ehliyet sınavını geçti8 Temmuz 13:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba