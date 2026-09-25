Polonya'da bir kamyon şoförünün ayağı direksiyona sıkıştı

Polonya'da bir kamyon şoförünün başına gelen sıra dışı bir olay kameraya yansıdı ve sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili Mevzu Rize haber yaptı.

Edinilen bilgilere göre, şoför dinlenme sırasında kamyon kabinindeydi. O sırada ayağı bir şekilde direksiyon simidinin arasına sıkıştı. Videoda şoförün ayağını kurtarmak için defalarca çabaladığı görülüyor.

Bazı haberlere göre olay bir hemzemin geçitte meydana geldi. Ancak olayın tam yeri ve şoförün ayağının direksiyona nasıl sıkıştığına dair detaylı bilgi verilmedi.

Olayı gösteren video sosyal medyada yayılarak kullanıcıların ilgisini çekti.