Dünya’ya Dönen Uzay Çöplerinin Sayısı Keskin Şekilde Arttı

The New York Times’ın yazdığına göre, Dünya yörüngesindeki uzay çöplerinin sayısı hızla artıyor. Bu durum, her yıl atmosfere dönen yapay nesnelerin sayısının da yükselmesine yol açıyor.

ABD Uzay Kuvvetleri’nin son 12 ay içinde yaklaşık 820 uzay nesnesinin Dünya atmosferine yeniden girdiği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 10 yıl önce bu tür olayların sayısı yalnızca 110 civarındaydı. Uzmanlar bu artışı, başta SpaceX olmak üzere çeşitli şirketlerin binlerce yapay uydudan oluşan mega takımyıldızları yörüngeye yerleştirmesiyle açıklıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) verilerine göre, bir metreden büyük uzay nesneleri ortalama olarak haftada bir kez Dünya atmosferine yeniden giriyor. Nesnelerin çoğu, atmosferin üst katmanlarında sürtünmenin etkisiyle tamamen yanıyor.

Bununla birlikte bilim insanları, bazı roket aşamalarının ve uyduların titanyum, paslanmaz çelik veya inkonel gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlardan üretilen parçalarının tamamen yanmayabileceğini belirtiyor. Bu tür parçaların, bu olaylar çok nadir görülse de Dünya yüzeyine ulaşma ihtimali bulunuyor.

Uzmanlara göre şu anda Dünya’daki insanlar için risk oldukça düşük. Bunun nedeni, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 75’inin suyla kaplı olması ve uzay çöplerinin önemli bir bölümünün okyanuslara düşmesi. Ancak uzay uçuşlarının ve uydu sayısının giderek artması nedeniyle, gelecekte uzay çöplerini kontrol etmek ve yörüngeden güvenli şekilde çıkarmak önemli görevlerden biri olmaya devam edecek.