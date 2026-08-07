Dünya’ya Dönen Uzay Çöplerinin Sayısı Keskin Şekilde Arttı

·176·Dünya
Dünya’ya Dönen Uzay Çöplerinin Sayısı Keskin Şekilde Arttı

The New York Times’ın yazdığına göre, Dünya yörüngesindeki uzay çöplerinin sayısı hızla artıyor. Bu durum, her yıl atmosfere dönen yapay nesnelerin sayısının da yükselmesine yol açıyor.

ABD Uzay Kuvvetleri’nin son 12 ay içinde yaklaşık 820 uzay nesnesinin Dünya atmosferine yeniden girdiği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 10 yıl önce bu tür olayların sayısı yalnızca 110 civarındaydı. Uzmanlar bu artışı, başta SpaceX olmak üzere çeşitli şirketlerin binlerce yapay uydudan oluşan mega takımyıldızları yörüngeye yerleştirmesiyle açıklıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) verilerine göre, bir metreden büyük uzay nesneleri ortalama olarak haftada bir kez Dünya atmosferine yeniden giriyor. Nesnelerin çoğu, atmosferin üst katmanlarında sürtünmenin etkisiyle tamamen yanıyor.

Bununla birlikte bilim insanları, bazı roket aşamalarının ve uyduların titanyum, paslanmaz çelik veya inkonel gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlardan üretilen parçalarının tamamen yanmayabileceğini belirtiyor. Bu tür parçaların, bu olaylar çok nadir görülse de Dünya yüzeyine ulaşma ihtimali bulunuyor.

Uzmanlara göre şu anda Dünya’daki insanlar için risk oldukça düşük. Bunun nedeni, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 75’inin suyla kaplı olması ve uzay çöplerinin önemli bir bölümünün okyanuslara düşmesi. Ancak uzay uçuşlarının ve uydu sayısının giderek artması nedeniyle, gelecekte uzay çöplerini kontrol etmek ve yörüngeden güvenli şekilde çıkarmak önemli görevlerden biri olmaya devam edecek.

Dünya yörüngesini çevreleyen çok sayıdaki uzay çöpü ve yapay'iy yo‘ldoshlar.
The New York TimesABD Uzay KuvvetleriSpaceXAvrupa Uzay Ajansı
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde2,71 metrelik saç: Boyundan bile uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemdeBugün, 16:50Trump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiTrump’ın en sevdiği dövüşçülerden birinin Habib olduğu söylendiBugün, 14:32Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarRonaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylarBugün, 14:20Çin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiÇin'de gelinler için gözyaşlarını silecek özel bir araç geliştirildiBugün, 13:24Kazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuKazakistan'da ilk kez insansız hava taksisi yolcuyla uçtuBugün, 12:05Toplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıToplantı değil, bir kadının makyajı internette hararetli tartışma yarattıBugün, 11:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti