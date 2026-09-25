Ravza'da Pakistanlı bir ziyaretçinin secde halindeyken vefat ettiği haberi yayıldı

·4·Dünya
Ravza'da Pakistanlı bir ziyaretçinin secde halindeyken vefat ettiği haberi yayıldı

Sosyal medyada, Pakistanlı bir vatandaşın Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin Ravza bölümünde ibadet ederken hayatını kaybettiğine dair haberler yayıldı.

Bazı paylaşımlarda ziyaretçinin secde halindeyken vefat ettiği belirtiliyor. Ancak olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği, merhumun kimliği ve ölüm nedeni hakkında henüz resmi ve güvenilir bir bilgi açıklanmadı.

Ravza, Medine'deki Mescid-i Nebevi sınırları içerisinde yer alan ve Müslümanlar için kutsal ve faziletli mekanlardan biri olarak kabul edilir. Suudi Arabistan Haremeyn işleri ile ilgili resmi kaynaklarda, Ravza'da ibadet etmenin büyük bir fazilete sahip olduğu belirtilmektedir.

Mescid-i NebeviMedineSuudi ArabistanRavzaİslam
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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