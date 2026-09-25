Özbekistan ve ABD karşılaşmasının kadroları belli oldu — Olimpiyat altınına giden yolda süper maç

·4·Spor
Özbekistan ve ABD karşılaşmasının kadroları belli oldu — Olimpiyat altınına giden yolda süper maç

Semerkant'ta düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatları'nda altın madalyaların kaderini belirleyecek 9. turun tüm masalarındaki resmi eşleşmeler açıklandı. Turnuvanın en kritik merkez karşılaşmasında Özbekistan erkek milli takımı, turnuvanın baş favorisi olan ABD milli takımına karşı tam kadro sahaya çıkıyor.

1. masada Nodirbek Abdusattorov (2762) beyaz taşlarla dünyanın önde gelen büyükustalarından Fabiano Caruana'ya (2789) karşı mücadele ederken, 2. masada Javohir Sindarov (2778) siyah taşlarla Wesley So (2774) ile kozlarını paylaşacak. 3. masada Nodirbek Yakubboev (2685) beyaz taşlarla ünlü Hans Niemann'a (2725) karşı oynayacak, 4. masada ise Muhiddin Madaminov'un (2611) siyah taşlarla Levon Aronian (2725) gibi bir efsaneye karşı direnç göstermesi gerekecek.

Kadınlar kategorisinde de 1. masada tansiyon zirvede: Özbekistanlı kızlar, turnuva lideri Hindistan'a karşı oynayacakları maçta 1. masada Afroza Hamdamova (2443) ile siyah taşlarla tecrübeli Hampi Koneru'ya (2509) karşı oturacak. Ayrıca Özbekistan-2 takımı, Hollandalı yıldız Anish Giri liderliğindeki kadroya karşı, Özbekistan-3 ise Kırgızistan'a karşı kritik maçlara çıkacak.

Özbekistan ve ABD karşılaşmasının kadroları belli oldu — Olimpiyat altınına giden yolda süper maç

«Abdusattorov-Caruana, Sindarov-So düellosu ve Hamdamova sınavı»: 9. turun 5 ana noktası

Semerkant Olimpiyatları 9. turunun resmi masa eşleşmelerinden en önemli gerçekler:

  • 1. masada titanların çarpışması: Nodirbek Abdusattorov (2762) beyaz taşlarla ABD lideri Fabiano Caruana (2789) ile kozlarını paylaşacak;

  • Sindarov – So karşılaşması: 2. masada Javohir Sindarov (2778) reyting olarak kendisine yakın olan Wesley So'ya (2774) karşı siyah taşlarla savunma yapacak;

  • Yakubboev ve Niemann savaşı: 3. masada Nodirbek Yakubboev (2685) beyaz taş avantajıyla skandal büyükusta Hans Niemann'a (2725) karşı saldırı düzenleyecek;

  • Madaminov'un büyük sınavı: 4. masada genç yeteneğimiz Muhiddin Madaminov (2611), satranç efsanesi Levon Aronian'a (2725) karşı siyah taşlarla hamle yapacak;

  • Kadınlar mücadelesinde ustalık: Afroza Hamdamova (2443) Hindistan'ın 1 numaralı satranççısı Hampi Koneru'ya (2509) karşı siyah taşlarla mücadeleye girecek.

Özbekistan ve ABD karşılaşmasının kadroları belli oldu — Olimpiyat altınına giden yolda süper maç

Masa bazında süper maçlar: Özbekistan ve ABD/Hindistan eşleşmeleri tablosu

9. turun merkez karşılaşmalarındaki rakipler ve reyting karşılaştırması:

Masa ve Kategori

Özbekistan temsilcisi (Reyting)

Rakip milli takım temsilcisi (Reyting)

Taş rengi

Erkekler: 1. masa

Nodirbek Abdusattorov (GM 2762)

Fabiano Caruana (GM 2789, ABD)

Beyazlar — Siyahlar

Erkekler: 2. masa

Javohir Sindarov (GM 2778)

Wesley So (GM 2774, ABD)

Siyahlar — Beyazlar

Erkekler: 3. masa

Nodirbek Yakubboev (GM 2685)

Hans Niemann (GM 2725, ABD)

Beyazlar — Siyahlar

Erkekler: 4. masa

Muhiddin Madaminov (GM 2611)

Levon Aronian (GM 2725, ABD)

Siyahlar — Beyazlar

Kadınlar: 1. masa

Afroza Hamdamova (WGM 2443)

Hampi Koneru (GM 2509, Hindistan)

Siyahlar — Beyazlar

Kadınlar: 2. masa

Gulruhbegim Tohirjonova (IM 2357)

Divya Deshmukh (GM 2490, Hindistan)

Beyazlar — Siyahlar

Özbekistan ve ABD karşılaşmasının kadroları belli oldu — Olimpiyat altınına giden yolda süper maç

Satranç ekspertizi ve taktik analiz: Zaferin anahtarı hangi masada?

Uluslararası büyükustaların ve analistlerin sonuçları:

  • 1. masada beyaz taşlar ve Abdusattorov baskısı: Nodirbek Abdusattorov'un beyaz taşlarla oynaması teknik ekip için büyük bir avantaj; Caruana'ya karşı açılışta dinamik baskı kurmak tüm takımın moralini yükseltebilir;

  • Sindarov'un sağlam savunması: Wesley So, dünyanın en soğukkanlı ve hata yapmayan büyükustalarından biri; Javohir Sindarov'un siyah taşlarla ona karşı merkezi kapatıp oyunu güvenli bir dengede tutması çok önemli;

  • Kritik 3. ve 4. masalar: ABD takımında Niemann ve Aronian reyting açısından tecrübeli görünse de, Yakubboev'in beyaz taşlardaki agresif stili puan almak için ana fırsattır; Madaminov'un ise Aronian'a karşı en azından beraberlik alması takımımıza zaferi getiren temel faktör olabilir.

Sizce Özbekistan-ABD karşılaşmasında hangi masadaki maç genel zaferi belirleyecek? Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana'yı beyaz taşlarla yenebilecek mi? Kişisel görüş ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve Semerkant Olimpiyatları'nın kader belirleyen tur analizini tüm satrançseverlerle paylaşın!

SemerkantSatranç OlimpiyatlarıNodirbek AbdusattorovFabiano CaruanaSatranç Olimpiyatları 2024
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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