Erling Haaland'ın eşsiz içgüdüsü: Norveçli teknik direktörden golcüye övgü

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Erling Haaland'ın eşsiz içgüdüsü: Norveçli teknik direktörden golcüye övgü

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, takımın yıldız golcüsü Erling Haaland'ın sahadaki benzersiz yeteneğini ve gol atma içgüdüsünü özel olarak övdü. Manchester City'nin golcüsü, Danimarka'ya karşı oynanan maçın ardından milli formayla çıktığı 56 maçta 64 gole ulaştı. Bu istatistik, modern futbol dünyasında mutlak bir rekor seviyesinde verimlilik sergiliyor ve uzmanları hayrete düşürmeye devam ediyor. Goal.com'un aktardığına göre, haber veriyor.

Goal.com'un paylaştığı bilgilere göre, Norveç'in UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarının ardından teknik direktör, öğrencisinin performansını değerlendirirken, onun doğuştan gelen yeteneğinin sadece antrenmanlarla öğretilemeyecek kadar nadir olduğunu vurguladı. Analistler genellikle futbolcunun fiziksel üstünlüğüne ve yüksek hızına odaklansa da, Solbakken başarısının arkasında başka gizemli bir faktör olduğuna inanıyor.

Doğuştan gelen içgüdü ve taktikten üstün sezgi

TV2 kanalına verdiği röportajda Norveçli çalıştırıcı, Haaland'ın sahadaki hareketlerinin sadece taktiksel talimatlara değil, içgüdülere ve biyolojik özelliklere dayandığını açıkladı. Teknik direktör, başını ve burnunu işaret ederek, topun nereye düşeceğini önceden sezme yeteneğinin insanda doğuştan olması gerektiğini belirtti.

Solbakken'e göre, 24 yaşındaki eski Borussia Dortmund oyuncusu, rakip ceza sahasında farklı bir frekansta hareket ediyor. Onu diğer oyunculardan ayıran temel özellik de tam olarak bu, açıklanamayan ve sadece doğanın bahşettiği eşsiz gol atma sezgisidir.

Teknik direktörün talimatına karşı gelen Haaland

Maç sırasındaki ilginç anlardan biri, duran toplardan sorumlu antrenör Pal Fjelde ile Erling Haaland arasında yaşandı. Devre arasında golcü oyuncu, Fjelde'ye topun yerden mi yoksa havadan mı gönderilmesi gerektiğini sordu. Antrenörün topu yerden göndermesi yönündeki net talimatına rağmen Haaland, kendi bildiğini okuyarak topu havadan almayı tercih etti.

Fjelde, Danimarka milli takımının savunma kurgusunu incelerken bazı fırsatlar yakaladığını, ancak bunları gerçekleştirmek için birçok faktörün aynı anda doğru olması gerektiğini belirtti. Yine de Haaland gibi futbolcuların kendilerine güvenerek aldıkları kararların çoğu zaman beklenmedik sonuçlar doğurabildiği bir gerçek.

Erling Haaland hem kulüp hem de milli takım düzeyinde rekorlar kırmaya devam ederken, fiziksel durumu ve oyunu okuma yeteneği her rakip savunma için baş ağrısı olmaya devam ediyor. Norveç milli takımının gelecek maçlarında da yıldız golcünün performansının ana odak noktası olması bekleniyor.

Erling HaalandStale SolbakkenNorveçManchester CityFutbol Haberleri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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