Rusya'da Eylül ayında ilk kar: Bazı bölgelerde doğa beklenmedik bir sürpriz hazırladı

Rusya'nın bazı bölgelerinde 24 Eylül'de kar ve sulu kar görüldü. Sonbaharın ilk ayı henüz bitmemiş olsa da, ülkenin kuzey ve daha soğuk bölgelerinde kışın nefesi hissedilmeye başlandı.

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi verilerine göre, 23-24 Eylül tarihlerinde Taymir bölgesinde yağmur, sulu kar ve kar şeklinde yağışlar kaydedildi. Bazı bölgelerde ise gece sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

Ancak bu, kışın Rusya genelinde tamamen başladığı anlamına gelmiyor.

Sinoptikler, ilk karın öncelikle ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde görüleceğini, diğer yerlerde ise sonbahar havasının devam edeceğini belirtti.

24 Eylül tahminlerinde Rusya'nın bazı bölgelerinde soğuk ve yağış beklenirken, ülkenin güneyinde hava sıcaklığının gündüz +20…+25 dereceye, bazı yerlerde ise +26…+28 dereceye kadar çıkacağı tahmin edildi. Böylece, Rusya'nın bazı bölgelerinde Eylül ayında kar görülmesi sosyal medyada dikkat çekse de, ülkenin büyük bir kısmında sonbahar havası korunmaya devam ediyor.