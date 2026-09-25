Galaksimizde ilk kez bir mikroblazar keşfedildi: jeti Dünya'ya dönük

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Galaksimizde ilk kez bir mikroblazar keşfedildi: jeti Dünya'ya dönük

Uluslararası bir bilim insanı grubu, yaklaşık otuz yıllık araştırmaların ardından Samanyolu galaksisinde ilk kez bir mikroblazar — süper parlak uzak galaksi çekirdeklerinin minyatür bir kopyasını tespit etti. 1983 yılında kaydedilen IRAS 18293−0941 sisteminin bu nadir nesne olduğu doğrulandı. Bu keşfin, modern astrofizik için kozmik ışınların kökenindeki gizemi çözmede önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, keşif İspanya'daki Jaén Üniversitesi araştırmacıları liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından, dünyanın en hassas radyo teleskop ağı olan European VLBI Network (EVN) kullanılarak doğrulandı. Söz konusu kozmik sistem, yaklaşık on güneş kütlesine sahip bir kara delik ve kompakt nesneye madde aktaran devasa bir yoldaş yıldızdan oluşuyor. Kara deliğin etrafında bir akresyon diski oluşuyor ve güçlü manyetik alanlar, zıt yönlerde iki jeti harekete geçiriyor.

Araştırmalar sırasında, bu jetlerden birinin neredeyse tam olarak Dünya'ya doğru yöneldiği ve içindeki maddenin ışık hızının yaklaşık 0,75 katı hızla hareket ettiği belirlendi. Sisteme olan uzaklık 12.000 ışık yılıdır. Bilim insanları, kozmik radyasyonu incelemede bu kadar yakın ve belirgin bir doğal laboratuvarın bulunmasının büyük bir bilimsel öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Nadir bulgunun bilimsel önemi

Uzmanlar, bilim insanlarının neden sadece tek bir jet gördüğünü göreliliğin Doppler etkisi ile açıklıyor. Gözlemciye doğru ışık hızına yakın hareket eden jetin radyasyonu birçok kez güçlenirken, zıt yöndeki jet neredeyse görünmez hale geliyor. Tam da bu etki sayesinde mikroblazar, süper kütleli kara delik yerine yıldız kütleli bir kara delik temelinde aynı prensiple çalışıyor.

Ek optik gözlemler, sistemin bileşenlerinin birbirleri etrafında yaklaşık 11,38 günde döndüğünü gösterdi. Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobu yardımıyla ise ikinci jetin yıldızlararası gazda 100 ışık yılı uzunluğunda devasa bir kabarcık oluşturduğu tespit edildi. Bunun kenarı, yoğun gaz-toz bulutuna çarparak yüklü parçacıkları yer üstü hızlandırıcılarından milyonlarca kat daha yüksek enerjiye kadar hızlandırabilen doğal bir bölge yaratıyor.

Artık bilim insanları tek bir sistemde üç önemli süreci gözlemleme imkanına sahip oldular: kara delik tarafından jetin başlatılması, ortamda oluşan devasa boşluk ve parçacıkların enerji topladığı çarpışma noktası. Araştırmacılar yakın gelecekte bu jeti ve çarpışma bölgesini daha derinlemesine inceleyerek enerjinin yıldızlararası gaza nasıl aktarıldığını öğrenmeyi planlıyor.

MikroblazarKara DelikAstronomiSamanyoluRadyo Teleskop
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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