Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro bir hit haline geldi

Xiaomi'nin yeni Mijia Smart Thermometer 3 Pro akıllı termometre ve nem ölçeri, satışa sunulmadan önce büyük bir başarı elde etti. ixbt.com'un haberine göre, cihaz Xiaomi Youpin kitlesel fonlama platformunda 670.000 yuan toplamayı başardı ve projeye 5912 katılımcı destek verdi. Bu rakam, kampanyanın başarı oranının yüzde 11813 olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda akıllı ev tutkunları için yeni cihaz, geniş kitlelere sunulma aşamasında. Kitlesel fonlama katılımcıları için cihazın fiyatı 114 yuan olarak belirlenirken, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 149 yuan oldu. İlk siparişlerin teslimatına bu yılın 29 Eylül tarihinden itibaren başlanması planlanıyor.

Yeni nesil sensör ve gelişmiş özellikler

Bu modelin önceki nesil cihazlardan temel farkı, odadaki karbondioksit (CO2) konsantrasyonunu ölçme işlevinin eklenmiş olmasıdır. Cihaz, Sensirion tarafından üretilen düşük güç tüketen modern bir CO2 sensörü ile donatılmıştır. Sonuç olarak cihaz, sıcaklık, nem ve havadaki karbondioksit seviyesini aynı anda izler.

Hava kalitesini değerlendirmek için özel bir renkli gösterge mevcuttur. Yeşil, sarı ve kırmızı renkler, odanın ne zaman havalandırılması gerektiğini hızlıca anlamanızı sağlar. Verileri görüntülemek için Mijia Smart Thermometer 3 Pro, tarih, haftanın günü, saat ve temel iklim göstergelerinin aynı anda görüntülendiği 3,6 inçlik kullanışlı bir LCD ekran ile donatılmıştır.

Akıllı ev sistemleri ile entegrasyon

Kullanıcı kolaylığı için ekran tek bir dokunuşla kontrol edilebilir ve cihazın kendisi basit bir masa saati olarak kullanılabilir. Termometreyi masaya koyma veya duvara monte etme imkanı mevcuttur. Tek bir CR2450 pil ile çalışan cihaz, bir yıla kadar kesintisiz çalışabilir.

Xiaomi Surge Smart Connectivity teknolojisi sayesinde bu termometre, genel akıllı ev sistemine bağlanır. Odadaki parametreler değiştiğinde klima veya nemlendirici otomatik olarak çalışmaya başlayabilir. CO2 seviyesi yükseldiğinde ise Xiao Ai sesli asistanı aracılığıyla bir uyarı bildirimi gönderilir. Ayrıca, toplanan tüm veriler Mi Home uygulaması ile senkronize edilerek mikro iklim değişikliklerinin grafiğini oluşturmaya yardımcı olur.