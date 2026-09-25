Asrın maçı resmen onaylandı: Fury ve Joshua 11 Aralık'ta Cardiff'te karşılaşıyor!

·0·Spor
Asrın maçı resmen onaylandı: Fury ve Joshua 11 Aralık'ta Cardiff'te karşılaşıyor!

Dünya boks hayranlarının yıllardır dört gözle beklediği süper maç nihayet gerçeğe dönüştü. Britanya'nın ağır sıkletteki iki ünlü yıldızı, eski dünya şampiyonları Tyson Fury ve Anthony Joshua, 11 Aralık'ta Galler'in başkenti Cardiff'teki muhteşem Principality Stadyumu'nda ringe çıkacak. Bu dev karşılaşma, dünyanın en büyük yayın platformlarından biri olan Netflix aracılığıyla tüm dünyada canlı olarak yayınlanacak. Aylarca süren zorlu müzakerelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığını, Suudi Arabistan Eğlence Genel Müdürlüğü Başkanı Turki Alalshikh ve Netflix 24 Eylül'de resmen duyurdu.

Eğer 'Gypsy King' Tyson Fury maçın dünyanın neresinde yapılacağının önemi olmadığını belirtmiş olsa da, Anthony Joshua maçın sadece Birleşik Krallık topraklarında yapılması konusunda ısrarcı oldu ve sonunda şartı kabul edildi. Joshua daha önce Cardiff'teki stadyumda iki kez büyük zaferler kutlamış olsa da, Fury Galler topraklarında ilk kez dövüşecek. Turki Alalshikh bu maçı açıkça 'boks tarihindeki en büyük karşılaşmalardan biri' olarak nitelendirdi.

«11 Aralık, Cardiff Arenası ve Netflix Devrimi»: Süper karşılaşmanın 5 ana noktası

Fury – Joshua mega maçıyla ilgili en önemli resmi gerçekler:

  • 11 Aralık — tarihi gün: İki Britanyalı titan Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda karşılaşıyor;

  • Netflix platformunda canlı yayın: Maç geleneksel PPV kanallarında değil, küresel Netflix yayınında gösterilecek;

  • Turki Alalshikh'in arabuluculuğu: Suudi yetkili ve organizatör, aylarca süren müzakerelere noktayı koydu;

  • Joshua'nın 'ev' sahası: Anthony daha önce bu stadyumda iki kez dövüştü, Fury ise Cardiff'te ilk kez ringe çıkacak;

  • Kariyerlerinin belirleyici maçı: Fury (36-2-1) ve Joshua (30-4) kariyerlerinin final zirvesini belirleyecekler.

İki devin karşılaştırması: Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın gerçek verileri

Ringe çıkacak sporcuların resmi istatistikleri ve şartlarının karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Tyson Fury («Gypsy King»)

Anthony Joshua («AJ»)

Maç ve galibiyet istatistikleri

36 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik

30 galibiyet, 4 mağlubiyet

Maçın yapılacağı yere yaklaşımı

«Nerede olduğunun önemi yok, her yerde dövüşürüm»

Kesinlikle Birleşik Krallık'ı şart koştu

Cardiff stadyumundaki tecrübesi

İlk kez sahne alacak

Daha önce bu arenada iki kez ringe çıktı

Duyurulan tarih ve statü

11 Aralık, Galler / Mutlak mega-fight

11 Aralık, Galler / Mutlak mega-fight

Yayın ve ana organizatör

Turki Alalshikh / Netflix küresel yayını

Turki Alalshikh / Netflix küresel yayını

Asrın maçı resmen onaylandı: Fury ve Joshua 11 Aralık'ta Cardiff'te karşılaşıyor!

Boks analizi: Neden bu maç spor tarihi için bir dönüm noktası?

Uluslararası boks yorumcuları, antrenörler ve analistlerin sonuçları:

  • «Bir neslin en büyük yüzleşmesi»: Son on yıldır Britanya ve dünya ağır sıkleti Fury ve Joshua isimleri etrafında döndü; aralarındaki bu karşılaşma, gerçek 1 numaralı kralın kim olduğu sorusuna nihai cevabı verecek;

  • Psikolojik üstünlük ve lokasyon: Cardiff'in seçilmesi Joshua lehine küçük bir avantaj sağlayabilir, çünkü 70 bin kişilik atmosferi iyi biliyor; ancak Fury, her türlü rakip sahasında ve deplasmanda zihinsel olarak ayakta kalma konusunda eşsiz bir tecrübeye sahip;

  • «Ya hep ya hiç» maçı: Her iki boksör de kariyerlerinin son aşamasında; bu maçtaki bir mağlubiyet, kaybeden tarafın büyük ihtimalle emekli olması anlamına gelecektir.

Sizce 11 Aralık akşamı Cardiff'te kim kazanır; sıra dışı tekniğiyle Tyson Fury mi yoksa güçlü nakavtçı Anthony Joshua mı? Bu maç gerçekten modern boks tarihinin en büyük maçı olabilir mi? Kişisel tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın ve boks dünyasının bu dev haberini tüm spor tutkunlarıyla yayın!

Tyson FuryAnthony JoshuaCardiffNetflixBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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