Vincenzo Montella Türkiye milli takımında neden kaldığını açıkladı

Türkiye milli takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından görevden alınabileceğini itiraf etti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan çalıştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin aceleci kararlar almayıp üç yıllık görev süresine daha geniş bir perspektiften baktıkları için minnettar olduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Büyük umutlarla başlanan turnuvadan erken elenmek, ülke basınında ve taraftarlar arasında yoğun tartışmalara yol açmıştı. Buna rağmen federasyon yönetimi, sadece iki başarısız maçın sonucuna odaklanmak yerine, tüm dönemdeki genel başarıları değerlendirmeyi tercih etti. Montella yönetiminde Türkler, Euro 2024'te çeyrek finale yükselmiş ve UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne tarihi bir yükseliş gerçekleştirmişti.

Belirleyici faktörler ve nihai sonuçlar

Kuzey Amerika'daki turnuvada neden beklenen sonucun alınamadığını analiz eden Montella, takımın oyununun rekabetçi olduğunu ancak kritik anlarda fırsatları değerlendirememenin bedelinin ağır olduğunu vurguladı. Gruptaki ilk maçlarda kaçırılan fırsatların takım üzerindeki psikolojik baskıyı artırdığını ve bunun nihayetinde turnuvadaki başarısızlığa yol açtığını belirtti.

Deneyimli teknik adam, hiçbir bahane üretmeden Türkiye Futbol Federasyonu'na uzun vadeli projeye güvendikleri için teşekkür etti. Ona göre federasyon, sadece iki maçın sonucuna bakarak hüküm vermedi, aksine geleceğe odaklandı.

Geleceğe doğru adım ve altyapı gelişimi

Montella, ülkedeki kapsamlı spor yatırımlarına özel bir parantez açtı. Türkiye'yi, Avrupa'nın ileri gelen ülkeleriyle rekabet edebilecek modern bir futbol kültürüne sahip bir devlet olarak tanımladı. Özellikle altyapının hızlı gelişimi ve kulüplere yapılan yatırımların gelecekte daha büyük zaferleri beraberinde getireceğine olan inancını dile getirdi.

Şu anda UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçlarına hazırlanan takım için bu deneyimin, gelecek eleme turları öncesinde önemli bir ders olması bekleniyor. Yönetimin teknik direktöre duyduğu güven, milli takımda istikrarı korumayı ve uzun vadeli stratejiyi sürdürmeyi mümkün kılıyor.