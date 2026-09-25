Stale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeli

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın aşırı yük altında olduğunu ve yakında dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yaklaşan maçları öncesinde kadroyu açıklayan teknik adam, oyuncunun fiziksel ve zihinsel durumuyla ilgili ciddi endişelerini gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve diğer uluslararası spor kaynaklarından gelen haberlere göre, mevcut sezonun takvimi oldukça yoğun ve bu durum oyuncuların genel durumunu olumsuz etkiliyor. Erling Haaland, kendi YouTube kanalında Dünya Kupası sonrası uzun süren sezon arası dönemde geleneksel kamplardan ve hazırlıklardan yoksun kalmasının zihinsel zorluklar yarattığını açıkça itiraf etmişti.

Teknik direktörler arasında önemli görüşme

Norveç'in hocası Stale Solbakken, yıldız oyuncusunu korumak amacıyla özel olarak İngiltere'ye giderek Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca ile bir araya geldi. Taraflar, golcünün bu sezonki yükünü azaltma ve sağlığını koruma konusunu detaylıca görüştüler.

Görüşme sırasında her iki teknik adam da gelecekte oyuncuya stratejik dinlenme fırsatı verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Özellikle, yerel Lig Kupası maçları sırasında Erling Haaland'a dinlenmesi için fırsat yaratılması planlandı.

Kış ayları kritik dönem

Stale Solbakken, yıl sonu ve kışın başlangıç dönemlerinin golcü oyuncu için en zorlu ve sınayıcı aylar olmasının beklendiğini vurguladı. Bu nedenle kulüp ile milli takım arasındaki iş birliği ve anlayış büyük önem taşıyor.

"Kasım, Aralık ve Ocak ayları, tam olarak dinlenmesi gereken dönemdir," dedi Norveç milli takımı hocası. Teknik adam, oyuncunun şu anki formunun iyi olduğunu ancak sezon içinde belirli bir noktada mutlaka ara verilmesi gerektiğini ekledi.

Yoğun takvim ve sonuçları

Edinilen bilgilere göre, Dünya Kupası sonrası tatiller ve takvimdeki değişiklikler nedeniyle 26 yaşındaki golcü sadece dört haftadan biraz fazla tatil yapabildi ve 11 Ağustos'ta Manchester kulübüne geri döndü. Kendi ifadesine göre, kariyerinde ilk kez geleneksel sezon öncesi hazırlık kampları olmadan doğrudan resmi maçlara çıkmak zorunda kaldı.

Günümüzde modern futbol takviminin aşırı yoğunluğu, oyuncuların sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Bu nedenle teknik heyetin, Erling Haaland'ı sezonun kritik aşamasında sakatlıklardan korumak ve istikrarlı performansını sürdürmesini sağlamak için önceden harekete geçmesi tesadüf değil.