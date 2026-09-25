Stale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeli

·2·Spor
Stale Solbakken, Erling Haaland'ın fiziksel durumundan endişeli

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın aşırı yük altında olduğunu ve yakında dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yaklaşan maçları öncesinde kadroyu açıklayan teknik adam, oyuncunun fiziksel ve zihinsel durumuyla ilgili ciddi endişelerini gizlemedi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve diğer uluslararası spor kaynaklarından gelen haberlere göre, mevcut sezonun takvimi oldukça yoğun ve bu durum oyuncuların genel durumunu olumsuz etkiliyor. Erling Haaland, kendi YouTube kanalında Dünya Kupası sonrası uzun süren sezon arası dönemde geleneksel kamplardan ve hazırlıklardan yoksun kalmasının zihinsel zorluklar yarattığını açıkça itiraf etmişti.

Teknik direktörler arasında önemli görüşme

Norveç'in hocası Stale Solbakken, yıldız oyuncusunu korumak amacıyla özel olarak İngiltere'ye giderek Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca ile bir araya geldi. Taraflar, golcünün bu sezonki yükünü azaltma ve sağlığını koruma konusunu detaylıca görüştüler.

Görüşme sırasında her iki teknik adam da gelecekte oyuncuya stratejik dinlenme fırsatı verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. Özellikle, yerel Lig Kupası maçları sırasında Erling Haaland'a dinlenmesi için fırsat yaratılması planlandı.

Kış ayları kritik dönem

Stale Solbakken, yıl sonu ve kışın başlangıç dönemlerinin golcü oyuncu için en zorlu ve sınayıcı aylar olmasının beklendiğini vurguladı. Bu nedenle kulüp ile milli takım arasındaki iş birliği ve anlayış büyük önem taşıyor.

"Kasım, Aralık ve Ocak ayları, tam olarak dinlenmesi gereken dönemdir," dedi Norveç milli takımı hocası. Teknik adam, oyuncunun şu anki formunun iyi olduğunu ancak sezon içinde belirli bir noktada mutlaka ara verilmesi gerektiğini ekledi.

Yoğun takvim ve sonuçları

Edinilen bilgilere göre, Dünya Kupası sonrası tatiller ve takvimdeki değişiklikler nedeniyle 26 yaşındaki golcü sadece dört haftadan biraz fazla tatil yapabildi ve 11 Ağustos'ta Manchester kulübüne geri döndü. Kendi ifadesine göre, kariyerinde ilk kez geleneksel sezon öncesi hazırlık kampları olmadan doğrudan resmi maçlara çıkmak zorunda kaldı.

Günümüzde modern futbol takviminin aşırı yoğunluğu, oyuncuların sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Bu nedenle teknik heyetin, Erling Haaland'ı sezonun kritik aşamasında sakatlıklardan korumak ve istikrarlı performansını sürdürmesini sağlamak için önceden harekete geçmesi tesadüf değil.

Erling HaalandStale SolbakkenManchester CityEnzo MarescaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Stale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdıStale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdı15 Eylül 17:31Enzo Maresca genç yetenek Floyd Samba'nın ilk maçı hakkında konuştuEnzo Maresca genç yetenek Floyd Samba'nın ilk maçı hakkında konuştu18 Eylül 14:37Erling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladıErling Haaland Manchester derbisinde ofsayttan kaçınmanın sırrını açıkladı16 Eylül 18:32Erling Haaland'ın dublesi Manchester City'ye galibiyeti getirdiErling Haaland'ın dublesi Manchester City'ye galibiyeti getirdi9 Eylül 02:31Manchester City farklı galibiyetle yeni teknik direktörü altında güven tazelediManchester City farklı galibiyetle yeni teknik direktörü altında güven tazeledi29 Ağustos 02:52Enzo Fernandez Manchester City'de nasıl bir rol oynayacakEnzo Fernandez Manchester City'de nasıl bir rol oynayacak3 Eylül 12:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?