Bir adam Corryvreckan girdabına manken atarak gücünü test etti (video)

·8·Dünya
Bir adam Corryvreckan girdabına manken atarak gücünü test etti (video)

İskoçya'daki Corryvreckan Boğazı'nda gerçekleştirilen sıra dışı bir deneyi gösteren video, sosyal medyada yeniden ilgi odağı oldu.

Corryvreckan'ın Jura ve Scarba adaları arasında yer aldığı ve güçlü deniz akıntıları ile girdaplarıyla ünlü bir bölge olduğu biliniyor. Su yüzeyi zaman zaman nispeten sakin görünse de, su altındaki güçlü akıntılar tehlikeli durumlar yaratabiliyor.

Kaynaklara göre, Corryvreckan girdabının gücünü göstermek amacıyla bir belgesel ekibi suya ağırlık bağlanmış bir manken attı. Deney sırasında manken, güçlü akıntının etkisiyle suyun altına çekildi ve daha sonra akıntı boyunca oldukça uzak bir mesafeye sürüklendi. Mankenin üzerine yerleştirilen derinlik ölçerin ise 200 metreden fazla bir derinliği kaydettiği belirtildi.

Corryvreckan bölgesindeki su akıntısının hızı, dalga ve rüzgar koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. Güçlü su hareketi sonucunda girdaplar ve dikey dalgalar oluşabilmektedir.

Deney, Corryvreckan su yüzeyinin her zaman altındaki güçlü akıntıları yansıtmadığını kanıtladı. Bu nedenle bölge, dünyanın en güçlü doğal girdaplarından biri olarak tanınmaktadır.

CorryvreckanİskoçyaDeniz AkıntılarıDeniz GirdaplarıDoğa Olayları
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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