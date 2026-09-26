Shahriyor Mahkamov Aichi-Nagoya'da Özbekistan'a altın madalya getirdi

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nda 26 Eylül günü Özbekistan heyeti için bir altın madalya ile başladı. Kano (kayak) yarışlarında Shahriyor Mahkamov, erkekler 500 metre tekli kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Bu zafer, Özbekistan heyetinin turnuvadaki altın madalya sayısını 8'e çıkardı. Toplam madalya sayısı ise 33'e ulaştı.

Shahriyor Mahkamov — Asya Oyunları şampiyonu

26 Eylül günü kano yarışlarında erkekler 500 metre tekli kategorisi, Özbekistan heyeti için en sevindirici sonuçlardan biriyle sona erdi.

Mahkamov kısa mesafede yüksek bir tempo sergileyerek bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Böylece Özbek sporcu Asya Oyunları'nın altın madalyasını kazandı.

500 metre tekli kategorisindeki şampiyonluk, Shahriyor Mahkamov'u Aichi-Nagoya 2026'nın yeni Özbek kahramanlarından biri yaptı.

Kano yarışlarında her saniye hayati öneme sahiptir. Bu nedenle 500 metrelik mesafedeki zafer sadece nihai sonucu değil, aynı zamanda sporcunun hızını, tekniğini ve yarış boyunca gösterdiği istikrarı da ortaya koymaktadır.

Özbekistan hanesinde 8. altın

Shahriyor Mahkamov'un zaferi, Özbekistan heyeti için Aichi-Nagoya Asya Oyunları'ndaki 8. altın madalya oldu.

Turnuva boyunca Özbek sporcular farklı branşlarda madalya kürsüsünde yer alıyordu. 26 Eylül günü ise madalya koleksiyonu bir altınla daha zenginleşti.

Şu an itibarıyla Özbekistan heyetinin toplam madalya durumu şu şekildedir:

Madalya Sayı Altın 8 adet Gümüş 16 adet Bronz 9 adet Toplam 33 adet

Böylece Özbek sporcular Aichi-Nagoya'da 33 madalya kazandı.

26 Eylül Özbekistan için altınla başladı

Aichi-Nagoya'daki Asya Oyunları'nın yeni günü, Özbek taraftarlar için bir başka sevindirici haberle başladı.

Kano sporcusu Shahriyor Mahkamov'un şampiyonluğu, heyetin altın madalya sayısını sekize çıkardı. Onun 500 metre tekli kategorisindeki zaferi ise Özbekistan'ın bu spor dalındaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Önemli olan nokta, turnuvanın devam ettiği göz önüne alındığında, Özbekistan heyetinin madalya sayısının 26 Eylül günü daha da artabileceğidir.

Aichi-Nagoya'daki her yeni başlangıç, Özbek sporcular için yeni bir madalya fırsatı sunuyor. Mahkamov'un altın madalyası ise bu günü Özbekistan için şampiyonlukla başlattı.