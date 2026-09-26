Çin'de Sharp televizyonlar toplu halde arızalanmaya başladı

Çin genelinde Sharp markalı televizyonlarda toplu bir arıza meydana geldi ve bu durum binlerce kullanıcının tepkisine yol açtı. Ülkedeki tüketiciler, cihazların aniden donması, mavi ekran (BSOD) hatası vermesi ve sistemin hiç açılmaması gibi sorunlarla karşı karşıya. Bu teknik aksaklık, modern ev aletlerinin yazılım güncellemelerine ne kadar bağımlı olduğunu ve hataların ne tür sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, müşteriler cihazlarında benzer türden sıra dışı durumlar gözlemliyor. Bazı kullanıcılar televizyonu açıp kapatmanın bile durumu düzeltmediğinden şikayetçi. Diğerleri ise cihazın sistem açılışındaki reklam videosunun son saniyesinde donduğunu ve ardından tamamen yanıt vermeyi kestiğini belirtiyor. Bu durum, günlük kullanımda ciddi aksaklıklara yol açarak milyonlarca tüketicinin vaktini alıyor.

Sharp şirketinin resmi açıklaması

Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte birçok müşteri, şirketin resmi internet mağazasına ve müşteri destek hizmetlerine başvurdu. Sharp temsilcilerinin açıklamasına göre, bu toplu arıza cihazların fiziksel bir arızasıyla ilgili değil. Sorun, şirketin iç sistemini güncelleme ve modernizasyon sürecindeki hatalardan kaynaklanıyor ve ülke genelinde birçok kullanıcıyı etkiliyor.

Şirket temsilcileri, teknik ekibin şu anda sorunu gidermek için yoğun bir şekilde çalıştığını ve televizyonların yakın zamanda normal çalışma moduna döneceğini bildirdi. Ancak müşteriler, servis merkezlerinin hizmet kalitesi konusunda da ciddi itirazlarda bulundu. Özellikle ağ kullanıcıları, destek hattının sürekli meşgul olduğunu ve operatörlerin sorunu dinlemek yerine telefonu yüzlerine kapattığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Kullanıcılar için tavsiyeler ve geçici çözümler

Sharp teknik servisi, tüketicilere cihazları kendi başlarına sökmemelerini ve fabrika ayarlarına döndürmeye çalışmamalarını kesinlikle tavsiye etti. Buna rağmen, deneyimli kullanıcılar bazı modeller için geçici kurtarma yöntemleri bularak internette paylaştılar. Bunlar arasında:

Sesli komut özelliğine sahip televizyonlarda «ayarları aç» komutunu sözlü olarak söylemeyi denemek tavsiye ediliyor.

Bazı modellerde ise giriş kaynağı seçme menüsü üzerinden hızlı ayarlara geçerek sistemi geri yükleme imkanı bulunuyor.

Uzmanlar, üreticiler tarafından yayınlanan uzaktan yazılım güncellemelerinin her zaman sorunsuz gerçekleşmediğini belirtiyor. Sharp örneğinde görülen bu durum, büyük teknoloji markalarının sunucularını ve güncelleme süreçlerini ne kadar dikkatli yönetmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Şimdilik kullanıcılar, şirketin nihai yama ve resmi düzeltmelerini beklemekten başka çare bulamıyor.