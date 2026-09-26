Özbekistan'da 11 futbol kulübü girişimcilere devredilecek

Özbekistan Süper Ligi'nden 11 kulüp girişimcilere güvenilir yönetim temelinde devredilmek üzere ihaleye çıkarılacak. Yeni sistem, kulüplere özel sermaye ve modern yönetimi daha geniş çapta çekmeyi hedefliyor.

Hangi kulüpler yönetime devredilecek?

İhale; Bunyodkor, Buxoro, Dinamo, Qizilqum, Navbahor, Nasaf, Neftchi, Lokomotiv, Mash’al, OKMK ve Paxtakor kulüplerini kapsıyor.

Şartlara göre, kulüpleri güvenilir bir şekilde yönetmek isteyen girişimci veya girişimci grupları, profesyonel kulübün yıllık tüm giderlerinin en az yüzde 20'si oranında sponsorluk fonu sağlamalıdır.

Girişimcilerene tür imtiyazlar verilecek?

Kulüpleri devralan girişimciler için bir dizi kolaylık öngörülmüştür:

kulüp faaliyetlerine yönelik bazı sponsorluk harcamalarında kurumlar vergisi muafiyeti;

futbolcular için gelir vergisi muafiyeti ve yüzde 1'lik sosyal güvenlik primi oranı;

kulübü satın almak veya spor tesisleri inşa edip yenilemek için 5 yıla kadar, yüzde 14 faiz oranıyla kredi alma imkanı;

girişimcinin ürün ve hizmetlerini MTRK sistemindeki merkezi ve bölgesel televizyon kanallarında reklam etmede yüzde 50 indirim.

Yeni yaklaşım, kulüplerin finansal istikrarını artırmayı, yönetimde özel sektör katılımını genişletmeyi ve futbol altyapısını geliştirmeyi amaçlıyor.