Zinedine Zidane Fransa milli takımındaki ilk maçına galibiyetle başladı

Fransa milli takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında deplasmanda Türkiye'ye karşı oynadığı zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak Zinedine Zidane dönemine başarılı bir başlangıç yaptı. Goal.com'un haberine göre, karşılaşma konuk ekip için sadece üç puan getirmesiyle değil, aynı zamanda saha koşulları ve kaptan Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle de endişe verici geçti. Zorlu şartlar ve kıran kırana geçen mücadelede "Les Bleus" galibiyete uzanarak turnuvaya olumlu bir sonuçla başladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçtaki tek ve belirleyici gol Kylian Mbappe tarafından atıldı. Ancak golcü oyuncu, maçın bitimine kısa süre kala yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle sahayı erken terk etmek zorunda kaldı; bu durum teknik heyeti ve taraftarları ciddi şekilde endişelendirdi. Buna rağmen takım, geçiş sürecinde olmasına rağmen deplasmandaki ana hedefini gerçekleştirerek zorlu rakibi karşısında galibiyete ulaşmayı başardı.

Saha sorunları ve Zidane'ın taktiği

Manchester City orta sahası Rayan Cherki, maç sonu röportajında Zinedine Zidane'ın ilk maçındaki taktiksel değişiklikleri övdü. Cherki'ye göre takım, teknik direktörün fikirlerini kısa sürede benimsemeyi başardı. Cherki, saha zemin kalitesinin istenen seviyede olmamasına rağmen oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı.

ixbt.com ve Goal.com verilerine göre, futbolcular Zidane yönetiminde topa sahip olma ve hızlı hareket etme prensiplerini hemen hissetmeye başladılar. Cherki, takımın sadece üç antrenman yapmasına rağmen sahada sergilenen uyum ve akıcı oyun tarzından duyduğu hayranlığı gizlemedi.

Futbolcuların Zidane'a olan saygısı

Rayan Cherki, efsanevi bir teknik direktörün yönetiminde oynamanın gerçek bir zevk olduğunu ve hocanın zengin futbolculuk ve teknik direktörlük tecrübesinin takım için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Futbolcuların temel hedefi, Zidane'ın milli takımdaki ilk maçını galibiyetle taçlandırmaktı.

Cherki, karma alanda gazetecilere verdiği demeçte, bu galibiyetin tamamen teknik direktöre adandığını söyledi. Tüm futbolcular yeni hocanın taleplerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek sahada var güçleriyle savaşmaya devam edeceklerini vurguladılar. Zidane'ın Fransa milli takımındaki ilk sınavı zorluklarla başlasa da, takımdaki olumlu hava gelecek maçlar öncesinde iyimserlik aşılıyor.