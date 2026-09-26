ABD'de bazı iPhone 18 Pro Max sahipleri bağlantı sorunu yaşıyor

ABD'deki yeni iPhone 18 Pro Max akıllı telefon sahiplerinin bir kısmı, ciddi hücresel bağlantı kesintileriyle karşı karşıya. ixbt.com'un bildirdiğine göre kullanıcılar, AT&T ağına bağlanma ve eSIM etkinleştirme konusunda zorluklar yaşadıklarını belirtiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sorun ortaya çıktığında cihaz; arama yapma, SMS gönderme ve mobil interneti kullanma yeteneğini tamamen kaybediyor. Bu durum, günlük işlerin yürütülmesinde ve iletişimde kalmada ciddi aksaklıklara yol açıyor.

Bağlantı sorunları ve teknik detaylar

İlk şikayetler Reddit platformunda ve Apple destek forumlarında toplu olarak ortaya çıktı. ABD'deki iPhone 18 Pro Max modelinin, bu nesilde Qualcomm modemine sahip tek versiyon olması nedeniyle durum birçok kişinin dikkatini çekti.

Bununla birlikte, ABD için tasarlanan iPhone 18 Pro ve iPhone Duo ile diğer ülkeler için üretilen iPhone 18 Pro Max modellerinde Apple'ın kendi C2 modeminin kullanıldığı belirtildi.

Uzman görüşü ve beklenen güncelleme

Uzmanlar, bağlantı sorunları ile Qualcomm modemi arasında henüz doğrudan bir bağlantı tespit edilmediğini vurguluyor. Arızanın kesin nedeni bilinmediğinden, cihazın donanımında bir kusur olduğu sonucuna varmak için henüz çok erken.

Şu anda Apple, iOS 27.0.1 işletim sistemini test ediyor ve dağıtımının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Uzmanlar, bu sorunun yeni bir yazılım güncellemesi veya operatör yapılandırması ile çözüleceğini tahmin ediyor.