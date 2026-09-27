João Félix, Cristiano Ronaldo'ya tarihi asisti yapmak istediğini açıkladı

·10·Spor
João Félix, Cristiano Ronaldo'ya tarihi asisti yapmak istediğini açıkladı

Portekiz milli takımı ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forveti João Félix, en önemli profesyonel hedeflerinden birini açıkladı. AS gazetesine verdiği röportajda futbolcu, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki dönüm noktası olan 1000. golünün asistini yapmayı hayal ettiğini açıkça itiraf etti. Bu açıklama, iki yıldız arasındaki sadece saha içi uyumu değil, aynı zamanda tarihi bir kilometre taşına ulaşma yolundaki karşılıklı güveni de açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda 41 yaşında olan efsanevi golcü Cristiano Ronaldo, rekorlarını tazelemeye devam ediyor. 900 gol barajını çoktan aşan oyuncunun şu anda resmi maçlarda 979 golü bulunuyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan deneyimli forvetin bu tarihi sınıra ulaşması için sadece 21 gole ihtiyacı var. Bu sezon Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda yedi maça çıkan Ronaldo, üç kez rakip fileleri havalandırdı.

Saha içi iş birliği ve milli takım görevleri

Goal.com'un haberine göre, bu hırs Portekiz milli takımı bünyesinde de açıkça görülüyor. Perşembe günü oynanan UEFA Uluslar Ligi açılış maçında takım galip geldi. A Ligi 4. Grup'ta yer alan bu karşılaşmada belirleyici golü João Félix kaydetti. Portekizliler bu maçın ardından bir sonraki sınavlarına hazırlanmaya başladı.

Milli takımın bu uluslararası arada birkaç önemli maçı daha bulunuyor. Özellikle takım, Norveç ve Danimarka milli takımlarına karşı sahaya çıkacak. Cristiano Ronaldo, bu maçlarda da gol serisini sürdürmeyi ve 1000. gole bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Félix ise böylesine kritik anlarda kaptanına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Yeni bir aşama ve gelişime doğru adım

João Félix için Suudi Arabistan'daki kariyeri oldukça başarılı geçiyor. 2025 yazında Atlético Madrid'den ayrılarak Al-Nassr'a katılan forvet, takımın son şampiyonluğunda kilit isimlerden biri oldu ve sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Tüm kulvarlarda 55 maça çıkan oyuncu, 30 gol attı ve 22 asist yaptı.

Oyunundaki ve fiziksel durumundaki değişimlere değinen Félix şunları söyledi: Bir futbolcu olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum. Oyunu ve farklı aşamalarını daha iyi anlıyorum. 26 yaşında olmak, 20 veya 21 yaşında olmaktan farklı. Forvetin Galler'e attığı gol de şu anda harika bir formda olduğunu gösteriyor.

João FélixCristiano RonaldoAl-NassrUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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