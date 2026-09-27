Manchester City davası: İngiltere Premier Lig'i neler bekliyor

İngiltere Premier Lig tarihindeki en uzun süreli ve sansasyonel finansal skandallardan biri beklenmedik bir aşamaya girdi. The Athletic ve BBC Sport'un haberine göre, bağımsız bir komisyon Manchester City kulübünü finansal usulsüzlüklerden suçlu buldu. Bu karar, birçok kişinin beklediği gibi skandalın sonu olmak yerine, daha karmaşık ve hararetli tartışmalarla dolu yeni bir dönemi başlattı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Suçlamaların açıklanmasından bu yana 1329 gün, resmi duruşmaların başlamasından bu yana ise tam iki yıl on gün geçti. Bu kadar uzun süren soruşturmaların ardından verilen hüküm henüz resmen açıklanmadı. Detaylar gizlilik anlaşması kapsamında tutuluyor ve kulüp yetkilileri belgeyi incelemek için özel bir imza atmak zorunda kaldı.

Belirsizlik ve temyiz süreci

Mevcut durumdaki en büyük paradoks, suçluluğun kanıtlanmasına rağmen nihai cezanın türünün ve ne zaman uygulanacağının gizli tutulmasıdır. Ne İngiltere Premier Lig yönetimi ne de Manchester City kulübü hükmün detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Kulüp temsilcileri sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak temyiz başvurusuna hazırlandıklarını belirtiyor.

Uzmanlara göre, bağımsız komisyonun kararı sadece ilk aşamanın sonu. Önlerinde kulübün temyiz süreci, olası milyonluk para cezaları, puan silme veya ligden ihraç gibi sert senaryolar bulunuyor. Bu durum, puan durumundaki dengeyi ve rakip takımların kaderini ciddi şekilde etkileyebilir.

Rakip kulüplerin tepkisi ve sonuçları

Premier Lig'in diğer dev kulüpleri ve taraftarları durumun nasıl sonuçlanacağını büyük bir endişeyle takip ediyor. Finansal usulsüzlükler nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden rakipler, adil ve kararlı önlemler alınmasını talep ediyor. Ancak davanın hukuki karmaşıklığı ve tarafların uzlaşmaz tutumu sürecin uzamasına neden oluyor.

Bu skandal sadece Manchester City'nin sezon planlarını değil, aynı zamanda tüm İngiliz futbolunun itibarını ve finansal-hukuki sistemini ciddi bir sınavdan geçiriyor. Şu anda tüm taraflar bir sonraki resmi açıklamaları ve komisyon kararının tam uygulama mekanizmasını bekliyor.