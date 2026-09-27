Vivo Y600i: 8000 mAh batarya ve ultra dayanıklı kasaya sahip akıllı telefon tanıtıldı

Vivo, en dayanıklı ve otonom cihazlarından biri olan yeni Vivo Y600i akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu model zorlu koşullarda kullanım için tasarlanmış olup, yüksek seviyeli koruma katmanı ve devasa bataryası ile dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en belirgin özelliklerinden biri dayanıklılığıdır. Üretici, cihazın kasasının on farklı yönden düşmelere karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, üç metre derinliğe kadar su altında kaldığında bile çalışma performansını koruduğu garanti ediliyor. Kasa koruması, en katı IP69K standardını karşılamaktadır.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın donanım temelini Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi oluşturuyor. Ön panelde ise 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyen 6,87 inçlik büyük bir ekran yer alıyor. Bu, kullanıcılara içerik izlerken akıcı ve konforlu bir görüntü sunuyor.

Optik özelliklere gelince, Vivo Y600i 50 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılmıştır. Yazılım tarafında ise akıllı telefon kutudan çıktığı haliyle Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çalışıyor.

Batarya ve fiyat politikası

Akıllı telefonun en etkileyici kısmı, devasa kapasiteli bataryasıdır. Cihaz, 8000 mAh batarya ile donatılmış olup 44 W hızlı kablolu şarj teknolojisini desteklemektedir. Ayrıca güvenlik için yan tuşa parmak izi okuyucusu entegre edilmiştir.

Çin pazarında satışların bu yılın 30 Eylül tarihinden itibaren başlaması planlanıyor. Müşteriler için cihaz üç renk seçeneği ve iki bellek konfigürasyonu ile sunulacak:

6/128 GB versiyonu — 255 dolar

6/256 GB versiyonu — 300 dolar

Şirket, bu modelin yedi yıla kadar hizmet ömrü sunduğunu iddia ediyor, ancak bu süre Android işletim sistemi güncellemelerini içermiyor. Yine de, yüksek otonomi ve dayanıklılığa önem verenler için bu cihazın ilgi çekici bir seçenek olması bekleniyor.