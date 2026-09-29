Honor Magic 9 amiral gemileri Çin'de rekor satış rakamlarına ulaştı

·5·Teknoloji
Honor Magic 9 amiral gemileri Çin'de rekor satış rakamlarına ulaştı

Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Honor Magic 9'un satışa sunulduğunu duyurdu ve ilk sonuçlar pazarda büyük bir ilgiyle karşılandığını gösterdi. ixbt.com'un haberine göre, yeni seri tüketiciler arasında beklenenden çok daha yüksek bir talep gördü ve önceki nesil modellerin satış rakamlarını birçok kez geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin sunduğu resmi rapora göre cihazlar, tüm ana satış platformlarında piyasaya sürüldükten sonraki ilk on dakika içinde yüksek sonuçlar kaydetti. Özellikle çevrim içi satış hacmi, geçen yıl tanıtılan Honor Magic 8 serisinin aynı dönemdeki performansından tam yüzde 194 daha yüksek gerçekleşti.

Uzmanlar, yeni nesil modellerin geçen yılki amiral gemilerine kıyasla neredeyse üç kat daha hızlı satıldığını belirtiyor. Bu büyük başarının arkasında, akıllı telefonların teknik özelliklerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre optimize edilmesi yatıyor.

Yeni seri modeller ve özellikleri

Yeni tanıtılan amiral gemisi serisi, Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition ve en gelişmiş versiyon olan Magic 9 Pro Max dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji cihazı içeriyor. Her model, teknik üstünlükleriyle alıcıları cezbetmeye devam ediyor.

Özellikle serinin en iddialı cihazlarından biri olan Magic 9 Pro Max modeli, tarihinin en büyük bataryasıyla donatıldı. Bu akıllı telefonda yer alan 11 000 mAh kapasiteli batarya, onu günümüz pazarındaki en uzun ömürlü amiral gemilerinden biri haline getiriyor.

Bununla birlikte, serinin temeli olan Honor Magic 9 da önceki nesle göre ciddi güncellemeler aldı. Bu model, Pro Max versiyonunda olduğu gibi iki adet güçlü 200 megapiksel kamera modülü ile donatılmış olup yüksek kaliteli fotoğraf çekimi imkanı sunuyor.

Kompakt amiral gemisi ve geleceği

Yeni temel modelin boyutları ve gücü de dikkat çekici. Ekran boyutu sadece 6,37 inç olan bu cihaz, gövdesine 8000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayı sığdırmasıyla öne çıkıyor.

Bu özellikler sayesinde Honor Magic 9, pazarda Galaxy S26 ile boyut açısından rekabet edebilecek gerçek anlamda kompakt bir amiral gemisi olarak kabul ediliyor. Çin pazarındaki bu güçlü başlangıcın, markanın küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

HonorHonor Magic 9Akıllı TelefonlarTeknolojilerÇin Pazarı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Robot Phone satışa çıkar çıkmaz tüm stoklar tükendiHonor Robot Phone satışa çıkar çıkmaz tüm stoklar tükendi18 Ağustos 11:22Honor Magic 9 Pro Max özel seti profesyonel kameraya dönüştürüldüHonor Magic 9 Pro Max özel seti profesyonel kameraya dönüştürüldü23 Eylül 12:52Honor Magic 9 Pro Max resmi tanıtım öncesinde görüntülendiHonor Magic 9 Pro Max resmi tanıtım öncesinde görüntülendi9 Eylül 15:22Honor dünyanın ilk 2-nm çipli katlanabilir telefonunu hazırlıyorHonor dünyanın ilk 2-nm çipli katlanabilir telefonunu hazırlıyor19 Ağustos 10:52Huawei Çin akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutuyorHuawei Çin akıllı telefon pazarında liderliği elinde tutuyor18 Eylül 12:52Honor Life S3 tanıtıldı: Manyetik E Ink okuyucu ve özellikleriHonor Life S3 tanıtıldı: Manyetik E Ink okuyucu ve özellikleriDün 15:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu