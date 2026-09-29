Honor Magic 9 amiral gemileri Çin'de rekor satış rakamlarına ulaştı

Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Honor Magic 9'un satışa sunulduğunu duyurdu ve ilk sonuçlar pazarda büyük bir ilgiyle karşılandığını gösterdi. ixbt.com'un haberine göre, yeni seri tüketiciler arasında beklenenden çok daha yüksek bir talep gördü ve önceki nesil modellerin satış rakamlarını birçok kez geride bıraktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin sunduğu resmi rapora göre cihazlar, tüm ana satış platformlarında piyasaya sürüldükten sonraki ilk on dakika içinde yüksek sonuçlar kaydetti. Özellikle çevrim içi satış hacmi, geçen yıl tanıtılan Honor Magic 8 serisinin aynı dönemdeki performansından tam yüzde 194 daha yüksek gerçekleşti.

Uzmanlar, yeni nesil modellerin geçen yılki amiral gemilerine kıyasla neredeyse üç kat daha hızlı satıldığını belirtiyor. Bu büyük başarının arkasında, akıllı telefonların teknik özelliklerinin önemli ölçüde iyileştirilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre optimize edilmesi yatıyor.

Yeni seri modeller ve özellikleri

Yeni tanıtılan amiral gemisi serisi, Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition ve en gelişmiş versiyon olan Magic 9 Pro Max dahil olmak üzere birçok ileri teknoloji cihazı içeriyor. Her model, teknik üstünlükleriyle alıcıları cezbetmeye devam ediyor.

Özellikle serinin en iddialı cihazlarından biri olan Magic 9 Pro Max modeli, tarihinin en büyük bataryasıyla donatıldı. Bu akıllı telefonda yer alan 11 000 mAh kapasiteli batarya, onu günümüz pazarındaki en uzun ömürlü amiral gemilerinden biri haline getiriyor.

Bununla birlikte, serinin temeli olan Honor Magic 9 da önceki nesle göre ciddi güncellemeler aldı. Bu model, Pro Max versiyonunda olduğu gibi iki adet güçlü 200 megapiksel kamera modülü ile donatılmış olup yüksek kaliteli fotoğraf çekimi imkanı sunuyor.

Kompakt amiral gemisi ve geleceği

Yeni temel modelin boyutları ve gücü de dikkat çekici. Ekran boyutu sadece 6,37 inç olan bu cihaz, gövdesine 8000 mAh kapasiteli devasa bir bataryayı sığdırmasıyla öne çıkıyor.

Bu özellikler sayesinde Honor Magic 9, pazarda Galaxy S26 ile boyut açısından rekabet edebilecek gerçek anlamda kompakt bir amiral gemisi olarak kabul ediliyor. Çin pazarındaki bu güçlü başlangıcın, markanın küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.