Asya Oyunlarında Altına Giden Yol: Yarın 3 Boksörümüz Final İçin Ringe Çıkıyor

·9·Spor
Asya Oyunlarında Altına Giden Yol: Yarın 3 Boksörümüz Final İçin Ringe Çıkıyor

Kıtanın en prestijli spor organizasyonu olan Asya Oyunları'nda boks müsabakaları en heyecanlı ve belirleyici aşamaya girdi. Yarından itibaren turnuva kapsamında yarı final maçları resmen başlıyor. Özbekistan Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, gün boyunca milli takımımızın 3 önemli eldiveni altın madalya yolunda ringe çıkacak. Abdumalik Khalokov, Fazliddin Erkinboyev ve süper ağır sıklet temsilcimiz Jahongir Zokirov'un yer alacağı çetin mücadeleler taraftarları bekliyor. Müsabakalar Taşkent saatiyle 09:00'da başlayacak olup, sporcularımızın ilk karşılaşması saat 10:00'da start alacaktır.

«Final yolunda 3 maç, Khalokov'un sınavı ve Taşkent saati»: Günün 5 ana başlığı

Asya Oyunları yarı finali ve Özbek boksörlerin maç programı hakkında en önemli gerçekler:

  • 3 boksör final kapısında: Özbekistan temsilcileri gün boyunca kıta şampiyonluğu yolunda mücadele edecek;

  • Abdumalik Khalokov ringe çıkıyor: -60 kg sıkletinde dünya ve kıta lideri, Japon rakibine karşı mücadele verecek;

  • Fazliddin Erkinboyev'den bir sonraki adım: -80 kg sıkletinde temsilcimiz, Hindistanlı rakibiyle karşılaşacak;

  • Süper ağır sıklette Jahongir Zokirov: +90 kg sıkletinde Özbek ağır sıklet devi, İranlı tecrübeli boksöre karşı dövüşecek;

  • Maç saatleri açıklandı: Müsabaka programı Taşkent saatiyle 09:00'da başlayacak olup, boksörlerimiz 10:00'dan itibaren sırayla ringe çıkacak.

Asya Oyunları: Özbek boksörlerin yarı final maç takvimi

Yarınki programda yer alan eşleşmeler ve maç saatleri tablosu:

Sıklet

Özbekistanlı boksör

Rakip sporcu ve ülke

Maç başlama saati (Taşkent s.)

-60 kg

Abdumalik Khalokov

Shunsuke Kitamoto (Japonya)

10:00

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Ankush (Hindistan)

10:30

+90 kg

Jahongir Zokirov

Amir Esmayeili (İran)

12:15

Genel başlangıç

Müsabakanın başlangıcı

Resmi yarı final programı

09:00

Spor ve boks analizi: Boksörlerimizin finale çıkma şansı nedir?

Boks uzmanları, antrenörler ve spor analistlerinin değerlendirmeleri:

  • «Abdumalik Khalokov'un yüksek sınıfı ve filigran ustalığı»: -60 kg sıkletinde son dünya şampiyonu Abdumalik Khalokov; benzersiz tekniği, ayak hızı ve mesafe kontrolü ile Japon Kitamoto karşısında mutlak favoridir; rakibin beklenmedik baskısını etkisiz hale getirmek galibiyetin anahtarı olacaktır;

  • Fazliddin Erkinboyev'in fiziksel gücü: Hindistanlı Ankush agresif ve kapalı bir boks sergilemeye çalışacak, ancak Erkinboyev'in isabetli kombinasyonları ve fiziksel dayanıklılığının ona maçta üstünlük sağlaması bekleniyor;

  • Ağır sıklette klasik düello: Jahongir Zokirov ile Amir Esmayeili arasındaki karşılaşma gerçek bir ağır sıklet dramasına dönüşebilir; Zokirov'un uzun kolları ve hızı, İranlı rakibinin ağır tekli yumruklarından korunmada belirleyici rol oynayacaktır.

Sizce yarın ringe çıkacak üç boksörümüz de rakiplerini yenerek %100 başarıyla finale yükselebilecek mi? En çok hangi sıkletteki maçı ve nakavtı bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve boksörlerimize destek mesajlarınızı yorumlarda paylaşın, yarı final takvimini tüm spor tutkunlarıyla yayın!

Abdumalik KhalokovFazliddin ErkinboyevJahongir ZokirovAsya OyunlarıBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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