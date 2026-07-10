Ali Hamaney kapalı bir törenle defnedildi: Gizemli yeni lider ve savaşın eşiğindeki İran

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İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni Meşhed şehrinde tamamen kapalı bir formatta gerçekleştirildi. ABD ve İsrail'in konutuna düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden lider için düzenlenen veda törenleri altı gün sürdü. Bu sırada Orta Doğu'da durum yeniden gerginleşti ve ABD ile İran arasında doğrudan askeri saldırılar başladı. Zamin.uz bu tarihi ve endişe verici sürecin en önemli detaylarını derledi.

Son durak: Kutsal türbe ve 20 milyonluk yas

Ali Hamaney, Meşhed'de bulunan ve Şii Müslümanlar için en kutsal ziyaretgahlardan biri olan İmam Rıza Türbesi bölgesine defnedildi. Hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden aile üyeleri de aynı yere gömüldü. Dikkat çekici bir nokta ise, bu külliyede 2024 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de defnedilmiş olmasıdır.

Yas törenleri Tahran, Kum ve Irak'ın Şiiler için kutsal sayılan Necef ve Kerbela şehirleri dahil olmak üzere birçok yerde düzenlendi. Resmi verilere göre, sadece Tahran'daki veda törenine 20 milyona kadar insan katıldı.

Yeni lider Mücteba Hamaney neden halkın karşısına çıkmıyor?

Dini liderlik makamı Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'e geçmesine rağmen, kendisi 28 Şubat'ta gerçekleşen hava saldırısından bu yana bir kez bile kamuoyu önüne çıkmadı. Yas günlerinde de halkın karşısına çıkmadı. Uluslararası medya, uzun süre görünmemesiyle ilgili iki ana tahmin yürütüyor:

Birinci tahmin: Babasının hayatını kaybettiği hava saldırısı sırasında ağır yaralanmış olabilir, ancak görevlerini yerine getirme yeteneğini korumaktadır.

İkinci tahmin: İsrail tarafından yeni bir suikast düzenlenme riski nedeniyle, İran güvenlik birimleri yeni liderin güvenliğini sağlamak amacıyla halkın arasına çıkmasını ciddi şekilde kısıtlamıştır.

İran'ın Fars haber ajansına göre, yeni liderin ilk resmi konuşmasının 19 Temmuz'da Kum şehrinde düzenlenecek anma töreninde gerçekleşmesi bekleniyor. Mücteba Hamaney'in burada babasının anısına bir konuşma yapması planlanıyor.

Alevler içindeki Orta Doğu: Trump müzakereleri durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yas nedeniyle müzakerelere bir haftalık ara verildiğini açıklamış ve insan akınının beklenenden fazla olduğunu kabul etmişti. Ancak sadece iki gün sonra durum patlama noktasına geldi.

Askeri çatışmalar kronolojisi: İran, Hürmüz Boğazı'ndaki birkaç tankere saldırı düzenledi ve bunu gemilerin Tahran ile koordineli hareket etmemesiyle gerekçelendirdi.

Buna karşılık ABD, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun kıyı tesislerine hava saldırıları düzenledi.

İran ise Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan askeri üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi.

Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sırasında Donald Trump, İran ile herhangi bir ateşkes rejiminin yürürlükte olmadığını ve Tahran ile başka bir müzakere yapma niyetinin olmadığını sert bir dille ifade etti. Buna rağmen, ABD yönetimi yetkilileri, şiddetli askeri saldırı değişimlerine rağmen taraflar arasındaki gizli diplomatik görüşmelerin hala devam ettiğini belirtiyor.