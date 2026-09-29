Manchester City mali suçlamalara karşı mücadelesini sürdürüyor

·9·Spor
Manchester City mali suçlamalara karşı mücadelesini sürdürüyor

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City kulübü yönetimi, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen suçlamalara karşı uzlaşmaz bir mücadele yürüteceğini kesin bir dille açıkladı. Sky Sports'un haberine göre, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri toplantısında konuşan kulüp CEO'su Ferran Soriano, takımın kendi pozisyonunu sonuna kadar savunacağını ve bu hukuki sürecin sonuçlanmasına daha çok zaman olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulübe yönelik 115 maddelik suçlamalar ve bağımsız bir kurulun olası kararları etrafındaki durum, İngiliz futbolunun yönetim geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir. Buna rağmen, Manchester City yönetimi masumiyetine olan tam güvenini dile getirirken, soruşturma ve yargı süreçlerinin uzun süreceğini belirtti. Soriano'ya göre, bu iddialar kamuoyunun gündemine geleli sekiz yıl oldu ve nihai çözüm hala uzak görünüyor.

Kulüp başkanının kararlı duruşu

Manchester City kulübü yönetim kurulu başkanı Khaldoon Al-Mubarak da taraftarlara gönderdiği mesajda benzer kararlı ifadeler kullanmıştı. Al-Mubarak, kulübün dürüstlüğünü kanıtlamaya yönelik çabalarını durdurmayacağını vurguladı. Al-Mubarak, takımın pozisyonunun çok sağlam olduğunu, ancak hukuki süreçlerin katı gizlilik şartları nedeniyle tüm detayları henüz açıklayamayacağını belirtti.

Edinilen bilgilere göre, temel itirazlar sponsorluk gelirlerinin yapay bir şekilde yüksek gösterilmesi ve birkaç sezon boyunca Premier League'e yanıltıcı finansal veriler sunulması iddialarıyla ilgili. Bu durumla ilgili yayılan haberlerin ardından futbol kamuoyunda büyük bir ilgi ve hararetli tartışmalar başladı.

Gelecekteki hukuki adımlar

Şu an itibarıyla hem Premier League yönetimi hem de bağımsız organlar nihai kararlar hakkında resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bunun nedeni, inceleme sürecinin kritik aşamalarının ve gizlilik gerekliliklerinin devam etmesidir. Kulüp basın servisi ise Şubat 2023'teki açıklamasına sadık kalarak, tüm düzenlemelere tam olarak uyduklarını bir kez daha teyit etti.

Manchester City futbol kulübü, bu uzun süreli tartışmada geri adım atmayacağını ve çıkarlarını her düzeyde savunacağını gösteriyor. Bu durum, gelecekte İngiliz futbolunun finansal fair-play kurallarında ve hukuk sisteminde önemli değişikliklere yol açabilir.

Manchester CityPremier LeagueFerran SorianoFutbol HaberleriFinansal Fair-Play
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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