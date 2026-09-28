Asya Oyunları'nda 9. Gün: Özbekistan 42 Madalya ile İlk Dörtteki Yerini Sağlamlaştırıyor

Japonya'da düzenlenen kıtanın en büyük spor organizasyonu Asya Oyunları'nda dokuzuncu günün heyecanlı mücadeleleri sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu, yarışma boyunca istikrarlı ve başarılı bir performans sergileyerek genel madalya sıralamasında onurlu bir şekilde 4. sırada yer alıyor. Milli takımımızın şu an itibarıyla toplam 42 madalyası bulunmakta olup, bunların 12'si altın, 17'si gümüş ve 13'ü bronz madalyadan oluşmaktadır.

Yarışmanın liderliğini 132 altın madalya ile Çin güvenli bir şekilde sürdürürken, ev sahibi Japonya ikinci (41 altın) ve Güney Kore üçüncü (21 altın) sırada yer alıyor. Bölgedeki ana rakibimiz Kazakistan ise 9 altın madalya ile ilk beşi tamamlıyor.

«12 altın, 4. sıra ve ilk beş mücadelesi»: 9. gün sonuçlarının 5 ana noktası

Asya Oyunları'nın dokuzuncu günü itibarıyla en önemli resmi veriler:

Özbekistan ilk dörtte: Delegasyonumuz 12 altın madalya ile sadece Çin, Japonya ve Güney Kore gibi devlerin gerisinde kalıyor;

Toplam 42 podyum: Soydaşlarımız 12 altın, 17 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı;

Kazakistan'a karşı 3 altın madalya üstünlüğü: Beşinci sırada yer alan Kazakistan takımı 9 altın, 13 gümüş ve 23 bronz madalya topladı;

Çin'in eşsiz hegemonyası: Çinli sporcular 132 altın (toplam 230 madalya) ile genel tabloda mutlak lider;

Komşuların durumları: Tacikistan 2 altın (toplam 5 madalya) ile sıralamada 18. basamakta yer alıyor.

Asya Oyunları: 9. günden sonra ilk on ve Orta Asya takımlarının sıralaması

Yarışmanın resmi madalya tablosuna göre lider takımların performansı:

Sıra ve Ülke Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Toplam Madalya Sayısı 1. Çin 132 53 45 230 2. Japonya 41 68 63 172 3. Güney Kore 21 26 43 90 4. Özbekistan 12 17 13 42 5. Kazakistan 9 13 23 45 6. Tayland 9 8 13 30 7. Bahreyn 9 2 3 14 8. İran 8 15 9 32 9. Kuzey Kore 7 5 5 17 10. Malezya 6 3 9 18 18. Tacikistan 2 2 1 5

Spor ve stratejik analiz: Özbekistan 4. sırayı koruyabilecek mi?

Spor yorumcuları, analistler ve uzmanların sonuçları:

«Asya devleriyle aynı seviyede durmak»: Dokuz günlük yarışmaların sonucuna göre 4. sırada yer almak, milli sporumuz için büyük bir başarıdır; nüfusu ve spor altyapısı çok büyük olan ülkeler göz önüne alındığında Özbekistan'ın ilk dörtte sağlam bir şekilde yerleşmesi, Paris Olimpiyatları'ndakiyükselişin devam ettiğini doğrulamaktadır;

Boks ve güreş için ana rezerv: Milli takımımızın 7 boksörü yarı finale yükselerek en az 7 madalyayı garantiledi; final maçları ve diğer spor dallarında kazanılacak yeni altınlar, Kazakistan ve Tayland takibinden kurtulmamızı ve 4. sırayı sonuna kadar korumamızı sağlayacaktır;

Kazakistan ile fark: Kazakistan toplam madalya sayısında (45) biraz önde olsa da, altın madalya kalitesi bakımından Özbekistan 12'ye 9 ile öndedir; önümüzdeki belirleyici finaller Orta Asya liderliğinin kime nasip olacağını netleştirecektir.

Sizce Özbekistan spor delegasyonu yarışma sonuna kadar 4. sırayı başarıyla koruyup altın madalya sayısını 20'nin üzerine çıkarabilir mi? Hangi spor dalından daha fazla şampiyonluk bekliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun kıta ölçeğindeki zafer yürüyüşünün analizini tüm vatandaşlarımızla paylaşın!