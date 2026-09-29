Belçika'da hendek kazan öğrenci 9 milyon avroluk altın hazine buldu

Belçika'da basit inşaat işleri yapan 18 yaşındaki bir öğrenci, beklenmedik bir şekilde yaklaşık 9 milyon avro değerinde bir altın hazineyle karşılaştı. BBC'nin haberine göre olay büyük yankı uyandırdı.

Olay, Sint-Gillis-Dendermonde şehrindeki eski bir bira fabrikasının arazisinde meydana geldi. Kobe adındaki öğrenci, yaz tatilinde çalıştığı sırada yeni bir kanalizasyon sistemi için hendek kazıyordu. Çalışma sırasında arkadaşlarıyla birlikte toprağa gömülmüş değerli eşyalar buldular.

İşçiler başlangıçta buldukları nesnelerin sıradan madeni paralar olduğunu düşündüler. Ancak kazı çalışmalarına devam ettiklerinde, altın paralar, altın parçaları ve numaralandırılmış külçe altınlardan oluşan bir hazineyle karşılaştılar.

Hazine, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen villanın bodrum katındaki tuğla örülü bir duvarın içine gizlenmiş bir çuvalda bulundu. Binanın, bölgedeki bira fabrikasının sahibi Teofil Van Asse'ye ait olduğu öğrenildi.

Buluntunun toplam değerinin yaklaşık 9 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. İşçiler hazineyi bulur bulmaz ilgili makamlara haber verdi. Altınlar güvenli bir yere taşınırken, uzmanlar kökenini ve yasal sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

Yetkililer, hazinenin kasten saklanmış olabileceğini tahmin ediyor. Kime ait olduğu konusu çözülene kadar buluntuyla ilgili hukuki süreç devam edecek.