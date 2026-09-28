Asya Oyunları'nda mutlak liderlik: Özbekistan 7 boksörle yarı finalde!

Japonya'nın Aichi-Nagoya şehrinde düzenlenen prestijli Asya Oyunları'nda boks müsabakalarının çeyrek final aşaması tamamlandı ve madalya mücadelesini sürdürecek tüm yarı finalistlerin isimleri belli oldu. Özbekistan boks milli takımı, kıtadaki lider konumunu bir kez daha kanıtlayarak turnuvanın bu kritik aşamasına en çok temsilci gönderen takım oldu.

Yurttaşlarımızdan 7 boksör podyuma giden yolda ilerleyerek en azından bronz madalyayı garantiledi. Çin milli takımı da 7 boksörle Özbekistan'ı yakalarken, ana rakiplerden Hindistan 6, Kazakistan 5 ve ev sahibi Japonya ise 4 temsilciyle yarı finale ulaştı.

«7 yarı finalist, Kazakistan'a karşı üstünlük ve garantili madalyalar»: Boks programının 5 ana noktası

Aichi-Nagoya ringlerindeki çeyrek final sonuçlarına göre en önemli resmi veriler:

Özbekistan zirvede: 7 Özbek boksörün yarı finale yükselmesi, delegasyonumuza en az 7 madalya garantisi sağladı;

Çin ile eşit rekabet: Çin milli takımı da 7 boksörle Özbekistan ile birlikte liderliği paylaşıyor;

Kazakistan'a 2 boksör fark atıldı: Kıtadaki ezeli rakibimiz olarak kabul edilen Kazakistan milli takımından 5 sporcu yarı finale çıkabildi;

Hindistan ve Japonya'nın performansı: Hindistan 6, ev sahibi Japonya ise 4 temsilciyle finalin eşiğine geldi;

14 ülke madalya bölgesinde: Turnuvanın geri kalanında toplam 14 ülkenin sporcuları podyum için mücadele edecek.

Asya Oyunları: Ülkelerin boks branşında yarı finale çıkma başarısı sıralaması

Aichi-Nagoya'da çeyrek final sonuçlarına göre ülkelerin tam dağılımı:

Sıra ve Ülke Adı Yarı finalist sayısı Garantili madalya durumu Özbekistan 7 En yüksek sonuç (Mutlak liderlik) Çin 7 En yüksek sonuç (Özbekistan ile eşit) Hindistan 6 İlk üçte, ciddi rakip Kazakistan 5 Dördüncü sıra, beklenenden düşük sonuç Japonya (ev sahibi) 4 Ev sahibi olarak olumlu katılım Tacikistan, Güney Kore, Kuzey Kore Her birinden 2'şer sporcu Orta seviye sonuçlar Ürdün, Vietnam, Çin Taipeisi Her birinden 2'şer sporcu Güçlü elemeleri geçen küçük gruplar Filipinler, İran, Tayland Her birinden 1'er sporcu Sınırlı katılım ve tek umut

Boks ve spor analitiği: Neden Özbekistan'ın bu sonucu kıtadaki üstünlüğü belirliyor?

Uluslararası boks yorumcuları, antrenörler ve spor uzmanlarının sonuçları:

«Özbek boks okulunun istikrarlı yüksek sınıfı»: 7 boksörün yarı finale kadar gelmesi, milli takımımızın sadece Paris Olimpiyatları'ndakizafer yürüyüşünün bir tesadüf olmadığını, yenilenen kadroyla bile Aichi-Nagoya'da kıtanın ana gücü olmaya devam ettiğini gösterdi;

Kazakistan ile rekabette üstünlük: Uzun yıllardır devam eden Özbek-Kazak boks derbisinde yarı finale 7'ye 5 oranla girmek, psikolojik üstünlüğü tamamen Özbekistan tarafına çekiyor; bu fark genel takım puan durumundaki altın madalya sayısını da doğrudan etkiliyor;

Çin faktörü ve altın madalya yarışı: Çin'in de 7 boksörle çıkması, artık ana final karşılaşmalarının Özbekistan ve Çinli boksörler arasında geçeceği anlamına geliyor; bu durum milli takımımızın teknik heyetinden taktiksel açıdan daha soğukkanlı ve net bir plan geliştirmesini gerektiriyor.

Sizce yarı finale yükselen 7 boksörümüzden kaçı altın madalya kazanarak Özbekistan bayrağını podyumun en üstüne taşıyabilir? Boks genel takım sıralamasında yine rakipsiz birinciliği elde edebilir miyiz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun bu gurur verici sonucunun analizini tüm taraftarlarla paylaşın!