Barcelona Başkan Yardımcısı Camp Nou'nun Dünya Kupası finaline uygun olduğunu belirtti

2030 FIFA Dünya Kupası'nın final maçına ev sahipliği yapma mücadelesi giderek kızışıyor. Goal.com'un haberine göre, Barcelona kulübünün sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Antonio Escudero, modernize edilen Spotify Camp Nou stadyumunu turnuvanın finali için en güçlü aday olarak gösterdi ve bu ihtimalin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası'nın ev sahipliği için ana ülkeler olarak İspanya ve Fas öne çıkıyor. Başlangıçta Madrid'deki Santiago Bernabeu stadyumu İspanya'nın ana seçeneği olarak görülse de, Fas'taki devasa Grand Stade Hassan II projesi rekabeti kızıştırdı. Ayrıca Katalan kulübünün yöneticileri, Espai Barça projesi kapsamında kapasitesi artırılan ve VIP olanakları iyileştirilen stadyumlarının bu statüye en uygun yer olduğunu düşünüyor.

Stadyum ve altyapı potansiyeli

Antonio Escudero, Cadena SER radyosunun "Aquí Girona" programına verdiği röportajda, kulübün kendi potansiyeline güvendiğini belirtti. Ona göre Katalanlar sadece sürecin bir katılımcısı değil, FIFA için en uygun ve mantıklı seçimdir. Kulübün yaptığı büyük yatırımlar, uluslararası düzeyde takdir edilmeyi hak ediyor.

Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre, Escudero Spotify Camp Nou'nun finale ev sahipliği yapma ihtimali hakkında şunları söyledi: "Bunu çok istiyoruz. Bence bu oldukça mümkün. Dünya spor yetkilileri de bunu destekliyor. Büyük çaba sarf ettik ve harika bir stadyuma sahibiz."

Kulüp yöneticisi, stadyum seçimi konusunda başarı şansının yüksek olduğunu ekledi. Bu görüş, Barcelona Belediye Meclisi ve Katalonya hükümeti tarafından da destekleniyor. Yetkililer, 2030 projesinin merkezinde kalmak için aktif bir şekilde çalışıyor.

Taraftarlar için finansal güvenceler

Dünya Kupası konularının yanı sıra Escudero, kulübün iç meselelerine de değindi. Özellikle Spotify Camp Nou'nun yenilenmesiyle ilgili devasa maliyetlerin bilet fiyatlarını artırabileceğine dair endişelere açıklık getirdi.

Başkan yardımcısı bu söylentileri kesin bir dille reddederek Blaugrana taraftarlarını rahatlattı. Kimsenin bilet fiyatlarını artırmayı tartışmadığını ve bunun gündemlerinde olmadığını vurguladı.