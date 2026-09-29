BDT'de devrim niteliğinde adım: Belarus'ta ilk kez resmi kripto bankalar tescil edildi

Belarus finans ve teknoloji sektöründe BDT bölgesi için tarihi bir emsal oluşturuldu: Belarus Yüksek Teknoloji Parkı'nda (HTP), ülke tarihinde ilk kez iki şirket «kripto banka» resmi statüsüyle yerleşik olarak tescil edildi. Bu önemli karar, 28 Eylül'de Başbakan Aleksandr Turchin başkanlığında gerçekleştirilen Hükümet Denetleme Kurulu toplantısının sonuçlarına göre alındı.

Hükümet başkanı, devlet başkanının kripto bankaların faaliyetlerine ilişkin Temmuz ayında yürürlüğe giren kararnamesini uygulamak amacıyla yarım yıldan fazla bir süredir yasal çerçevenin ve Merkez Bankası standartlarının titizlikle hazırlandığını vurguladı. HTP Denetleme Kurulu Sekreterliği Başkanı Anna Ryabova, söz konusu kripto bankaların başlangıçta Park yerleşik statüsü alacağını, sonraki aşamada ise Merkez Bankası'nda gerekli akreditasyondan geçerek sicile kaydedileceğini belirtti. Hatırlatmak gerekirse, bu kuruluşlar banka dışı kredi-finans kurumları için belirlenen katı gereklilikler temelinde faaliyet gösterecektir.

«İlk iki kripto banka, Merkez Bankası akreditasyonu ve Temmuz kararnamesi»: 5 temel gerçek

Belarus'ta kripto bankaların yasallaştırılmasına ilişkin en önemli resmi veriler:

Ülke tarihindeki ilk kripto bankalar: Yüksek Teknoloji Parkı'nda ilk kez iki finans kuruluşuna resmi kripto banka yerleşikliği verildi;

Başbakan başkanlığındaki toplantı: Tarihi karar, 28 Eylül'de Başbakan Aleksandr Turchin liderliğindeki HTP Denetleme Kurulu'nda resmen onaylandı;

İki aşamalı yasallaştırma sistemi: Kripto bankalar önce HTP yerleşik statüsü alacak, ardından Belarus Merkez Bankası'nda akreditasyondan geçecek;

Devlet başkanı kararnamesinin uygulanması: 16 Ocak'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanan ve Temmuz ayında yürürlüğe giren tokenlar ve kripto piyasası hakkındaki kararname tam olarak uygulamaya konuldu;

Katı finansal denetim gereklilikleri: Yeni kuruluşlar, banka dışı kredi-finans kurumları (NBKO) gibi devletin tüm finansal yasalarına ve HTP kurallarına sıkı sıkıya uyacaktır.

Belarus'ta kripto bankaların kurulması ve hukuki parametrelerinin sınıflandırılması

HTP temelinde oluşturulan yeni kripto banka kurumunun temel göstergeleri:

Kriterler ve yönelimler Hukuki ve pratik durum Piyasa ve bölge için önemi Tescil edilen kuruluşlar 2 ilk kripto banka (HTP yerleşik statüsünde) BDT bölgesinde kripto varlıkların tam banka düzeyinde yasallaştırılması Hukuki temel ve dayanak belge Devlet başkanının 16 Ocak tarihli kararnamesi (Temmuz'da yürürlüğe girdi) Tokenların ve dijital varlıkların net bir hukuki alana dahil edilmesi Yönetim ve denetim mekanizması Hükümet, HTP Denetleme Kurulu ve Merkez Bankası Üst düzey devlet garantisi ve şeffaflık Faaliyete başlama aşamaları 1. HTP yerleşikliği $\rightarrow$ 2. Merkez Bankası akreditasyonu Yasadışı işlemler ve dolandırıcılık riskinin tamamen ortadan kaldırılması Düzenleme standartları Banka dışı kredi-finans kurumları (NBKO) mevzuatı Geleneksel bankacılık sistemiyle tam entegrasyon ve sıkı hesap verebilirlik

Fintek ve dijital ekonomi uzmanlığı: Bu karar geleneksel bankaları neden değiştirecek?

Uluslararası fintek uzmanları, kripto piyasası analistleri ve ekonomistlerin sonuçları:

«BDT'de “gri” alandan devlet bankasına doğru»: Sovyet sonrası bölgedeki çoğu devlet kripto varlıklara karşı ya yasaklar koymakta ya da bunları sadece borsa işlemleriyle sınırlamaktadır; Belarus ise kripto varlıkları kredi-finans sistemine tam olarak uyarlayarak «kripto banka» kurumunu mevzuata dahil eden ilk devlet oldu;

Yatırımlar ve sermaye akışı için köprü: HTP yerleşik kripto bankalar, uluslararası yatırımcıların kripto paraları resmi banka hesaplarıyla ilişkilendirmesine, tokenlar temelinde kredi ve teminat almasına olanak tanır; bu durum, dış yaptırımlar koşullarında alternatif uluslararası ödeme zincirlerinin oluşturulmasında önemli bir araç haline gelebilir;

Merkez Bankası filtresi ve güvenlik dengesi: Kripto bankaların doğrudan Merkez Bankası siciline kaydedilmesi ve onlara NBKO gerekliliklerinin uygulanması, halkın ve işletmelerin fonlarının kaybolmamasını garanti eder; bu deneyim, gelecekte Özbekistan ve diğer Orta Asya devletleri için de dijital banka modelleri oluşturulmasında hazır bir pratik örnek teşkil edebilir.

Sizce kripto bankaların ortaya çıkışı geleneksel bankacılık hizmetlerini devre dışı mı bırakacak, yoksa sadece dijital varlık sahipleri için dar kapsamlı bir kurum olarak mı kalacaklar? Özbekistan'da da benzer kripto bankaların açılmasına ihtiyaç var mı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve fintek dünyasındaki bu tarihi olayın analizini tüm ilgilenenlerle paylaşın!