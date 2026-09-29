iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı

·70·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı

29 Eylül'de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları belli oldu. Cihazlar, eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında, farklı depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

eSIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1.899 dolar
• Silver — 1.959 dolar
• Glacier — 1.959 dolar
• Burgundy — 1.969 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.179 dolar
• Glacier — 2.199 dolar
• Burgundy — 2.249 dolar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 dolar.

SIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1.999 dolar
• Black — 2.029 dolar
• Silver — 2.029 dolar
• Burgundy — 2.059 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 dolar.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 dolar.

Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişebileceği belirtiliyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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