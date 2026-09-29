iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni fiyatları açıklandı
29 Eylül'de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları belli oldu. Cihazlar, eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında, farklı depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
eSIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.899 dolar
• Silver — 1.959 dolar
• Glacier — 1.959 dolar
• Burgundy — 1.969 dolar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.179 dolar
• Glacier — 2.199 dolar
• Burgundy — 2.249 dolar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 dolar.
SIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1.999 dolar
• Black — 2.029 dolar
• Silver — 2.029 dolar
• Burgundy — 2.059 dolar
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 dolar.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 dolar.
Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişebileceği belirtiliyor.
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