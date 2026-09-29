Orta Doğu'da Kritik Saatler: İran ve ABD Katar Üzerinden Ateşkes Yapabilir

Orta Doğu'daki şiddetli askeri-siyasi krizi çözmek için aylardır beklenen diplomatik müzakereler kritik bir aşamaya girdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran tarafının Katar arabulucuları ile bölgesel çatışmayı çözme ve İran'ın şartlarını yerine getirme yollarını detaylı bir şekilde görüştüğünü açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Pazartesi günü ABD ve İran heyetleri Doha'da arabulucu ülkeler aracılığıyla ayrı ayrı kapalı kapılar ardında müzakereler yürüttü.

İran'ın Press TV kanalı, Arakçi'nin açıklamasına dayanarak, resmi Washington'un cevabının yarın Katarlı arabulucular aracılığıyla Tahran'a iletilmesinin beklendiğini vurguladı. Bilindiği üzere İran, petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların ve deniz ablukasının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmak için 7 günlük bir plan teklif etmişti; ABD Başkanı Donald Trump bu teklifi açıkça reddetmiş olsa da Tahran nihai resmi cevabı bekliyor. Şu anda küresel ticaretin ana damarı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçişler tamamen durmuş durumda.

«Katar arabuluculuğu, 7 günlük plan ve Hürmüz ablukası»: Müzakerelerin 5 ana noktası

İran ve ABD arasındaki kapalı diplomatik temaslara ilişkin en önemli resmi veriler:

Katar üzerinden arabuluculuk ve yarınki cevap: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABDnin resmi pozisyonunun yarın Katarlı diplomatlar aracılığıyla iletileceğini açıkladı;

«Ayrı odalarda müzakereler»: Reuters'ın haberine göre, Washington ve Tahran temsilcileri aynı masa etrafında değil, tarafsız arabulucular aracılığıyla iletişim kuruyor;

Hürmüz Boğazı'nı açmak için 7 günlük plan: İran, petrol ihracatına yönelik yasaklar ve deniz ablukası kaldırılırsa, önemli boğazı 7 gün içinde açmaya hazır olduğunu bildirdi;

Trump'ın ret cevabı ve umudun korunması: Donald Trump söz konusu teklifi kabul etmeyeceğini belirtmiş olsa da İran, arabuluculardan resmi olarak belgelenmiş nihai cevabı bekliyor;

Boğaz hala kapalı, gerilim yüksek: Haziran ayında imzalanan barış mutabakatının bozulmasının ardından tarafların karşılıklı saldırıları sonucu Hürmüz'de serbest ticari geçiş tamamen felç olmuş durumda.

İran ve ABD arasındaki Hürmüz krizi ve müzakerelerin tasnifi

Tarafların talepleri, çatışmanın kökleri ve mevcut durum tablosu:

Analiz kriterleri ve yönelimler İran İslam Cumhuriyeti'nin pozisyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu Temel talepler Deniz ablukasını sona erdirmek ve petrol ihracatı kısıtlamalarını kaldırmak Ticari gemilere saldırıları durdurmak ve bölge güvenliği Önerilen çözüm Hürmüz Boğazı'nı açmak için 7 günlük aşamalı plan Donald Trump ilk planı yetersiz bularak reddetti İletişim formatı Katar arabuluculuğunda dolaylı (kapalı kapılar ardında) Doha diplomatları aracılığıyla resmi cevap hazırlığı Mevcut pratik durum Hürmüz Boğazı üzerinden gemilerin serbest geçişi durduruldu Körfez boyunca uçak gemisi saldırı grubu ve askeri denetim güçlendirildi Yakın günlerdeki olasılık Yarın Katarlı diplomatlar aracılığıyla Washington'un resmi kararını almak Yaptırım baskısını sürdürmek veya uzlaşmaya gitmek

Jeopolitik ve askeri uzmanlık: Hürmüz Boğazı'nın kaderi neden tüm dünyayı endişelendiriyor?

Uluslararası güvenlik uzmanları, siyaset bilimciler ve enerji analistlerinin sonuçları:

«Dünya petrolünün yüzde 20'si kuşatma altında»: Hürmüz Boğazı üzerinden gezegenimizin deniz petrol ihracatının önemli bir kısmı taşınmaktadır; gemi trafiğinin durması dünya piyasalarında yakıt fiyatlarının fırlamasına, lojistik maliyetlerinin artmasına ve küresel enflasyonun yeni bir dalgasına yol açar; bu nedenle bu çatışma sadece bölgesel değil, küresel bir ekonomik tehdittir;

«Katar diplomasisi ve uzlaşma arayışı»: Trump'ın sert açıklamalarına rağmen, ABD ve İran temsilcilerinin Doha'da paralel istişareler yapması, her iki tarafın da tam kapsamlı büyük bir askeri çatışmadan kaçındığını gösteriyor; 7 günlük planın biraz revize edilerek geçici bir insani-ekonomik gerilimi azaltma sürecine dönüşme olasılığı korunuyor;

Haziran hatalarından ders çıkarma gerekliliği: Yaz aylarında imzalanan mutabakatın sadece 3 hafta içinde kül olması, taraflar arasındaki derin güvensizliğin kanıtıdır; yeni bir anlaşma sadece sözde kalmayıp uluslararası garantiler ve BM veya arabulucu devletlerin sürekli denetimi altında uygulanmazsa, herhangi bir tesadüfi saldırı yeni bir savaş ateşini yakabilir.

Sizce Donald Trump ve ABD yönetimi, İran'ın petrol kısıtlamalarının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini kabul edecek mi, yoksa yaptırım baskısı daha da mı artacak? Boğazın açılması veya kapalı kalması ekonomimizi nasıl etkiler? Kişisel analiz ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki en sıcak gelişmeleri herkesle paylaşın!