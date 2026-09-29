Pekin ve Washington anlaştı: ABD ve Çin 60 milyar dolarlık gümrük vergisini kaldırıyor

Xi Jinping, Washington'da Donald Trump'ın elini sıkıyor, 25 Eylül 2026 Fotoğraf: Bloomberg

Dünyanın iki büyük ekonomik devi olan ABD ve Çin, ticaret savaşındaki gerilimi azaltmak adına önemli bir tarihi adım attı. Reuters ajansının haberine göre, iki ülke toplam değeri 60 milyar dolar olan ürünler için karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda resmi bir anlaşmaya vardı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Green, tarafların her birinin 30 milyar dolarlık ürün üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Bu önemli karar ve ticaret ateşkesinin 10 Ocak 2027'ye kadar uzatılması, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in Washington'daki zirvesinin ana sonucu oldu. Anlaşma listesi; Amerikan tarım ürünlerinden kozmetik ve tıbbi malzemelere, Çin'in ev aletlerinden oyuncaklarına ve bayram süslemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsasa da, stratejik öneme sahip sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol listeye dahil edilmedi.

«60 milyarlık ticaret, petrolden arındırılmış ateşkes ve Trump-Xi anlaşması»: Müzakerelerin 5 ana noktası

Pekin ile Washington arasındaki ticaret anlaşmasına dair en önemli resmi veriler:

Her iki taraftan 30 milyar dolarlık kolaylık: İki devlet toplam 60 milyar dolarlık üründe karşılıklı gümrük vergilerini önemli ölçüde düşürecek;

ABD tarım sanayisi için 17 milyar dolarlık pazar: Çin, Amerika'dan mısır, buğday, et, süt ve yağ ürünleri ithalatına uygulanan vergileri azaltacak;

Çin'in ev eşyaları ve oyuncakları: ABD'ye giren küçük ev aletleri (tost makineleri, kahve makineleri), çocuk koltukları, mutfak eşyaları ve yılbaşı ışıkları vergiden muaf tutulacak;

Petrol ve gaz kısıtlamaları korundu: Enerji sektörünün stratejik kaynakları olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve ham petrol, gümrük vergisi indirimi listesine alınmadı;

Ateşkes süresi uzatıldı ve kömür anlaşması: Ticari ateşkes 10 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı; ayrıca Çin, 2027-2028 yıllarında ABD'den 10 milyon ton kömür satın almayı kabul etti.

ABD ve Çin ticaret ateşkesi kapsamındaki karşılıklı imtiyazların sınıflandırılması

Tarafların gümrük vergilerini düşüreceği ürün grupları ve şartlar tablosu:

Anlaşma kriterleri ABD tarafından sağlanan imtiyazlar Çin tarafından sağlanan imtiyazlar Kolaylaştırma hacmi 30 milyar dolarlık ürünler 30 milyar dolarlık ürünler Ana ürün grupları Ev aletleri (tost makinesi, kahve makinesi), mutfak eşyaları, çarşaflar Tahıl (mısır, buğday, yulaf unu), et, süt ürünleri, bitkisel yağ Tüketim ve sanayi malları Çocuk oto koltukları, oyuncaklar, havai fişekler, yapay çiçekler Balık ve deniz ürünleri, ahşap ve ahşap malzemeler Özel sektör ürünleri Yılbaşı süsleri ve çelenkler Amerikan kozmetiği ve tıbbi cihazları İstisna tutulan kaynaklar Yüksek teknoloji ve çip kısıtlamaları Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), petrol ve soya fasulyesi Ek yükümlülükler Yatırımlar konusunda düzenli istişare 2027-2028 yıllarında 10 milyon ton ABD kömürü satın alınması

Ekonomik ve jeopolitik analiz: Washington ve Pekin neden petrolden arındırılmış bir anlaşmayı seçti?

Uluslararası ticaret analistleri, ekonomistler ve siyaset bilimcilerin sonuçları:

«Tüketici sepeti faydası ve enflasyon baskısı»: Hem ABD'de hem de Çin'de fiyat artışları ve vatandaşların alım gücü temel sosyal sorun olmaya devam ediyor; günlük ev eşyaları, ucuz giyim ve temel gıda türlerine uygulanan vergilerin düşürülmesi, her iki ülkenin iç piyasalarındaki enflasyon baskısını azaltmaya yönelik pragmatik bir adımdır;

Petrol ve gaz — jeopolitik kontrol aracı: Enerji kaynaklarının (petrol ve gaz) vergi listesine dahil edilmemesi, Pekin ve Washington'un enerji konusunda birbirine tamamen bağımlı kalmak istemediğini gösteriyor; ABD kendi ham maddesini korumayı veya diğer ortaklara yönlendirmeyi tercih ederken, Çin enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikasını sürdürüyor;

«10 Ocak'a kadar alınan mola»: Ticari ateşkesin uzatılması, taraflara küresel piyasalardaki istikrarsızlığı kontrol altına almaları için zaman kazandırıyor; ancak teknoloji sektöründeki rekabet ve mikroçipler üzerindeki kısıtlamalar çözülmedikçe, ticari ilişkilerde tam bir istikrardan bahsetmek henüz erken.

Sizce ABD ve Çin arasındaki bu 60 milyar dolarlık yeni ticaret anlaşması, dünya ekonomisine uzun zamandır beklenen huzuru getirebilecek mi, yoksa enerji ve teknoloji konusundaki gerilimler yeni bir ticaret savaşını mı tetikleyecek? İki büyük devletin bu tür anlaşmaları Orta Asya ve Özbekistan piyasalarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya ticaretindeki bu önemli dönüm noktasının analizini arkadaşlarınızla paylaşın!