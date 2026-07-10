“Ailenizle birlikte taşının”: Lukaşenko, Özbekleri yaşamak ve çalışmak için davet etti

Minsk'te gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sırasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistan vatandaşlarını, özellikle de aileleri, Belarus'a taşınmaya ve burada çalışmaya davet etti. Ülkedeki yüksek iş gücü ihtiyacı nedeniyle, gelenler için tüm sosyal imkanların sağlanacağı sözü verildi. Zamin.uz bu açıklamanın detaylarını sunuyor.

“Özbeklerin burada yaşamasını istiyoruz”

Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un bugün çalışkan ve nitelikli personele büyük ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu nedenle Özbekistanlıları sadece geçici olarak çalışmaya değil, aileleriyle birlikte taşınarak ülkede kalıcı bir yaşam kurmaya çağırdı. Gelenler için barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim imkanları garanti ediliyor.

Aleksandr Lukaşenko'nun açıklamasından: “Özbeklerin aileleriyle birlikte Belarus'a gelip burada yaşamasını istiyoruz. Gerekirse sağlık ve eğitim alanlarında da onlara destek sağlanacaktır. Burada çalışmak ve gelişmek için fırsatlar mevcuttur.”

Su ve toprak meselesi: İki ülkenin çıkarları nasıl uyumlu hale getirilebilir?

Belarus lideri konuşmasında iki ülkenin doğal imkanlarını da kıyasladı ve beklenmedik noktalara değindi:

Özbekistan'daki durum: Günümüzde Özbekistan için su kaynakları ve toprak meselesi oldukça kritik bir önem taşımaktadır.

Belarus'taki imkanlar: Belarus'ta bu konuda (su ve toprak kaynakları) imkanlar çok daha fazla ve geniştir; bu durum iki ülkenin çıkarlarını uyumlu hale getirmeye hizmet edecektir.

Güven faktörü: İki halk arasındaki tarihi saygı ve güven, emek göçü ve ekonomik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak için sağlam bir temel oluşturabilir.

Resmi ziyaret kapsamındaki davet

Bu açıklamalar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 8-9 Temmuz tarihlerinde Belarus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yapıldı. Görüşmelerin sonunda iki devlet başkanı, sadece göç ve sosyal alanları değil, birçok perspektifli alanı kapsayan Stratejik Ortaklık İlişkileri Kurulmasına İlişkin Bildiri'yi imzaladılar ve bir dizi önemli ikili belgeyi teati ettiler.