Ünlü İranlı şarkıcıya 74 kırbaç cezası onandı

·4·Dünya
Ünlü İranlı şarkıcıya 74 kırbaç cezası onandı

İran temyiz mahkemesi, ünlü şarkıcı Parastu Ahmadi ve grubu hakkında verilen 74 kırbaç cezasınıonadı. Böylece şarkıcı ve ekibindeki diğer sekiz üye hakkındaki mahkeme kararı kesinleşti. Bu gelişmeyi The Guardian bildirdi.

Belirtildiğine göre, Kum şehrindeki temyiz mahkemesi, Ahmadi ve ekibinin avukatları tarafından yapılan itirazı reddetti. Haziran ayında verilen mahkeme kararına göre, şarkıcı ve grup üyeleri 74 kırbaç cezası, iki yıl boyunca yurt dışına çıkış yasağı ve aynı süre zarfında sanatsal faaliyetlerde bulunma kısıtlamasına çarptırılmıştı.

Söz konusu dava, 2024 yılının Aralık ayında internet üzerinden yayınlanan bir konserle ilgili. 29 yaşındaki Parastu Ahmadi, konserde başörtüsü takmadan solo şarkı söylemişti. Performansı YouTube platformunda yayınlanmış ve kısa sürede milyonlarca kez izlenmişti. İran hükümeti ise bu konseri ülkenin "yasal ve kültürel normlarına" aykırı olarak değerlendirdi.

Olay, 11 Aralık 2024 tarihinde internete yüklenen «Kervansaray Konseri» ile ilgilidir. Parastu Ahmadi, tarihi Deyr-i Gaçin kervansarayında çekilen 27 dakikalık videoda, uzun siyah bir elbise ile başında başörtüsü olmadan birkaç şarkı seslendirmişti. Yanında dört erkek müzisyen de bulunuyordu.

İran yasalarına göre kadınların kamusal alanlarda başörtüsüz dolaşması yasaktır. Ayrıca ülkede kadınların erkeklerin katıldığı halka açık konserlerde solo şarkı söylemesine de kısıtlamalar getirilmiştir. Ahmadi ve ekibi tam olarak bu kuralları ihlal etmekle suçlanıyor.

Şarkıcı ve ekibinin avukatları, temyiz mahkemesinden önceki kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme, savunma tarafının sunduğu delilleri yeterli bulmayarak, yeni bir duruşma yapmaksızın önceki kararı onadı.

Öte yandan, insan hakları örgütleri şarkıcı ve ekibine verilen 74 kırbaç cezasını sert bir şekilde kınadı. Hak savunucuları, bu tür bir cezayı insan onurunu zedeleyici ve bir işkence biçimi olarak değerlendirdi.

Ahmadi davasının yeni aşaması, İran'da zorunlu başörtüsü kurallarına uymayan kadınlara yönelik baskıların arttığı bir döneme denk geliyor. 2022'deki kitlesel protestolardan sonra birçok kadın kamusal alanlarda başörtüsüz dolaşmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, İran yargı sistemi başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zorunlu başörtüsü karşıtı eylemlere karşı yeni önlemler alınmasını talep etti.

Şu an için Parastu Ahmadi ve ekibine verilen 74 kırbaç cezasının ne zaman infaz edileceği hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

Parastu Ahmadiİran Temyiz MahkemesiKervansaray KonseriKültürel Haklarİnsan Hakları
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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