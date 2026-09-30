Manchester City kulüp amblemi vandalizme uğradı

·6·Spor
Manchester City kulüp amblemi vandalizme uğradı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City çevresindeki durum gerginleşiyor. Bağımsız bir komisyonun kulübü mali kuralları ağır şekilde ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından, Etihad Stadyumu dışındaki devasa kulüp amblemi kimliği belirsiz kişilerce hakaret içerikli yazılarla boyandı. The Sun'ın haberine göre, protesto eden bazı taraftarlar öfkelerini stadyum altyapısına yöneltti ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Salı günü açıklanan resmi karara göre, bağımsız komisyon Manchester City'yi 2009-2010 ve 2017-2018 sezonlarını kapsayan dokuz yıllık dönemdeki ciddi mali usulsüzlüklerle ilgili tüm maddelerden suçlu buldu. Bu karar, kulüp tarihinin en kritik ve çalkantılı dönemlerinden birini başlattı; zira takımı artık ağır sportif yaptırımlar bekliyor.

Mali şemalar ve 900 milyon sterlinlik fark

Soruşturma sonuçlarına göre, Manchester City yönetimi ticari ortaklarla sahte sözleşmeler yapma yöntemini uyguladı. Bu şemalar, kulüp gelirlerini yapay bir şekilde artırmaya ve harcamaları önemli ölçüde düşük göstermeye hizmet etti. Sonuç olarak, belirtilen dönem boyunca kulübün mali tablolarının 900 milyon sterlinden fazla bir tutarda tahrif edildiği tespit edildi.

Ayrıca komisyon, Manchester City'nin soruşturma sürecinde müfettişlerle iş birliği yapmaktan kaçındığına dair suçlamaların çoğunu da onayladı. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, bağımsız organın kararının kulübün yaklaşık on yıl boyunca müsabaka kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğini gösterdiğini ve bunun emsalsiz cezalara zemin oluşturabileceğini belirtti.

Kulübün yanıtı ve temyiz planları

Stadyumun vandalizme uğramasına ve ağır suçlamalara rağmen, Manchester City yönetimi kararı kesin bir dille reddetti ve tamamen masum olduğunu savundu. Kulüp derhal sert bir açıklama yayınlayarak, komisyon raporunda hukuk, ilkeler ve gerçekler açısından bariz maddi hatalar bulunduğunu belirtti ve alınan kararı tehlikeli olarak nitelendirdi.

Kulüp tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: «Kulüp, Premier Lig tarafından öne sürülen suçlamalarda masumdur ve bu davadaki konumumuzu tamamen destekleyen reddedilemez kanıtlarımız mevcuttur». Buna rağmen, yaşanan skandal durum ve taraftarların radikal eylemleri takımın itibarına ciddi gölge düşürüyor.

Manchester CityPremier LigFutbol Haberleriİngiltere LigiVandalizm
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Pep Guardiola, Manchester City suçlu bulunduktan sonra sessizliğini bozduPep Guardiola, Manchester City suçlu bulunduktan sonra sessizliğini bozduBugün 18:33Manchester City davası: İngiltere Premier Lig'i neler bekliyorManchester City davası: İngiltere Premier Lig'i neler bekliyor27 Eylül 22:35Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulunduManchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulunduDün 21:53Joe Hart, Manchester City hakkındaki finansal tartışmalar hakkında konuştuJoe Hart, Manchester City hakkındaki finansal tartışmalar hakkında konuştuDün 14:54Mauricio Pochettino'den Manchester City davası hakkında sert açıklamaMauricio Pochettino'den Manchester City davası hakkında sert açıklamaDün 11:58Manchester City mali suçlamalara karşı mücadelesini sürdürüyorManchester City mali suçlamalara karşı mücadelesini sürdürüyorDün 01:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı