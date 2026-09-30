Manchester City kulüp amblemi vandalizme uğradı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City çevresindeki durum gerginleşiyor. Bağımsız bir komisyonun kulübü mali kuralları ağır şekilde ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından, Etihad Stadyumu dışındaki devasa kulüp amblemi kimliği belirsiz kişilerce hakaret içerikli yazılarla boyandı. The Sun'ın haberine göre, protesto eden bazı taraftarlar öfkelerini stadyum altyapısına yöneltti ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Salı günü açıklanan resmi karara göre, bağımsız komisyon Manchester City'yi 2009-2010 ve 2017-2018 sezonlarını kapsayan dokuz yıllık dönemdeki ciddi mali usulsüzlüklerle ilgili tüm maddelerden suçlu buldu. Bu karar, kulüp tarihinin en kritik ve çalkantılı dönemlerinden birini başlattı; zira takımı artık ağır sportif yaptırımlar bekliyor.

Mali şemalar ve 900 milyon sterlinlik fark

Soruşturma sonuçlarına göre, Manchester City yönetimi ticari ortaklarla sahte sözleşmeler yapma yöntemini uyguladı. Bu şemalar, kulüp gelirlerini yapay bir şekilde artırmaya ve harcamaları önemli ölçüde düşük göstermeye hizmet etti. Sonuç olarak, belirtilen dönem boyunca kulübün mali tablolarının 900 milyon sterlinden fazla bir tutarda tahrif edildiği tespit edildi.

Ayrıca komisyon, Manchester City'nin soruşturma sürecinde müfettişlerle iş birliği yapmaktan kaçındığına dair suçlamaların çoğunu da onayladı. Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, bağımsız organın kararının kulübün yaklaşık on yıl boyunca müsabaka kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğini gösterdiğini ve bunun emsalsiz cezalara zemin oluşturabileceğini belirtti.

Kulübün yanıtı ve temyiz planları

Stadyumun vandalizme uğramasına ve ağır suçlamalara rağmen, Manchester City yönetimi kararı kesin bir dille reddetti ve tamamen masum olduğunu savundu. Kulüp derhal sert bir açıklama yayınlayarak, komisyon raporunda hukuk, ilkeler ve gerçekler açısından bariz maddi hatalar bulunduğunu belirtti ve alınan kararı tehlikeli olarak nitelendirdi.

Kulüp tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: «Kulüp, Premier Lig tarafından öne sürülen suçlamalarda masumdur ve bu davadaki konumumuzu tamamen destekleyen reddedilemez kanıtlarımız mevcuttur». Buna rağmen, yaşanan skandal durum ve taraftarların radikal eylemleri takımın itibarına ciddi gölge düşürüyor.