Tokyo'da 35 gün süren yağışla tarihi rekor kırıldı

·9·Dünya
Tokyo'da 35 gün süren yağışla tarihi rekor kırıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yağışlar yaklaşık beş hafta boyunca devam ederek meteorolojik gözlem tarihindeki rekoru tazeledi.

Şehir merkezinde 35 gün boyunca her gün yağış kaydedildiği bildirildi. Bu, 1886'dan bu yana kaydedilen en uzun kesintisiz yağışlı dönem oldu. Önceki rekor 2019 yılında 33 gün olarak gerçekleşmişti.

Eylül ayının ilk 28 gününde Tokyo merkezine 629 milimetre yağış düştü. Bu, Eylül ayı için normal değerin yaklaşık üç katı. Aynı zamanda aylık yağış miktarı, 1958'de kaydedilen 670,9 milimetrelik tarihi seviyeye de yaklaştı.

Uzmanlar, uzun süreli yağışların sonbahar yağış cephesinin uzun süre etkili olması, alçak basınç bölgeleri ve art arda gelen tayfunlardan kaynaklandığını belirtti.

Yağışlar nedeniyle Tokyo'da güneşli gün sayısı da keskin bir şekilde azaldı. Eylül ayı boyunca şehir merkezi sadece 45,8 saat güneş ışığı alabildi.

Olay tarımı da etkiledi. Şiddetli yağışlar bazı bölgelerde ürünlere zarar vererek gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Tokyo YağışlarıJaponya MeteorolojiTarihi RekorEylül Yağışlarıİklim Değişikliği
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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