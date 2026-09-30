Rúben Dias, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi

Manchester City savunmacısı Rúben Dias, Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo etrafında oluşan son tartışmalar ve basındaki spekülasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre, Uluslar Ligi maçları öncesinde takım içindeki atmosfer ve tecrübeli golcünün davranışları ciddi şekilde tartışılırken, merkez savunma oyuncusu bu dış eleştirilerin gereksiz yere abartıldığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Portekiz kampında son günlerde Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından bir gerginlik yaşanmıştı. 41 yaşındaki golcü oyuncu maçta süre almadı, daha sonra taraftarları selamlamadan sahayı terk etmesi ve iki antrenmanı kaçırması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Teknik direktör bu durumu sadece taktiksel bir karar olarak açıklasa da basında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Takım içi atmosfer ve Dias'ın açıklaması

Durumu netleştirmek amacıyla Salı akşamı Cristiano Ronaldo, teknik direktör ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença bir araya gelerek mevcut yanlış anlaşılmaları giderdi. Buna rağmen dış çevredeki baskı azalmadı. Basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Rúben Dias, takım oyuncularının bu tür durumlara çok daha farklı bir perspektiften baktığını belirtti.

Dias'a göre, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes dahil olmak üzere takımın önde gelen oyuncuları, bu meselenin dışarıdan göründüğü kadar büyük bir öneme sahip olmadığını iyi biliyorlar. Savunmacı, oyuncuların ana odak noktalarının sadece sahadaki görevleri olduğunu ve medyanın yarattığı gürültüye aldırış etmediklerini özellikle vurguladı.

Profesyonel spordaki doğal duygular

Sözlerine devam eden Rúben Dias, uzun yıllardır üst düzeyde futbol oynayıp da kariyeri boyunca teknik direktörlerle hiçbir sorun yaşamamış tek bir futbolcu bile bulmanın imkansız olduğunu söyledi. Bu tür duygusal anların her sporcunun hayatında karşılaşabileceği doğal durumlar olduğunu ve bunları bir trajedi olarak görmemek gerektiğini belirtti.

Ayrıca futbolcu, Ronaldo'nun taraftarları selamlamadan ayrılmasına yönelik eleştirilere de değindi. Ona göre, maç bittikten sonra duyguların etkisiyle yaşanan 10-15 saniyelik bir tepki, oyuncunun yirmi yılı aşkın süredir milli takıma olan sadakatini asla değiştiremez ve takım yakında önemli zaferleri birlikte kutlamaya devam edecektir.