Manchester City finansal usulsüzlüklerden suçlu bulundu

İngiliz futbolunun son yıllardaki en büyük ve ses getiren olaylarından biri çözüme yaklaşıyor. Sekiz yıl süren soruşturmaların ardından bağımsız bir komisyon, Manchester City kulübünü finansal kuralları ciddi şekilde ihlal etmekten suçlu buldu. Premier League tarafından yapılan açıklamaya göre, "Maviler" 2009-2010 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar olan dokuz sezon boyunca finansal raporları kasten tahrif etti ve denetim organlarıyla iş birliği yapmayı reddetti. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Daily Mail'in paylaştığı bilgilere göre, bağımsız komisyonun raporunda kulübün gelirleri yapay olarak artırmak ve giderleri olduğundan düşük göstermek amacıyla "sahte" sözleşmeler kullandığı tespit edildi. Bu finansal hilelerle kulübün 900 milyon sterlinden fazla bir meblağı gizlediği ve denetçileri yanılttığı belirtiliyor. Bu kesin karar, İngiliz futbolunda finansal adaleti sağlama yolunda tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kulübün yanıtı ve temyiz süreci

Manchester City yönetimi ise tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve masumiyetini savunuyor. Kulüp CEO'su Ferran Soriano, karara karşı temyize gidileceğini resmen doğruladı. Premier League kurallarına göre temyiz başvurusu için katı süreler belirlenmiş durumda ve kulüp avukatları şu anda bu sürece yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Prosedürlere göre, temyiz duruşmalarının çok kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Özellikle duruşmaların beş günden fazla sürmemesi ve ilk kararın açıklanmasından itibaren on iki hafta içinde sonuçlandırılması zorunlu. Ayrıca tanık ve uzman ifadelerinin hacmi de 30 sayfa ile sınırlandırılmış durumda.

Gelecekteki sonuçlar ve belirsizlikler

Yeni komisyonun oluşturulması süreci, temyizin ilk sınavı olacak. Mevcut komisyon başkanı adayları taraflara mümkün olan en kısa sürede bildirmeli, kulüp ise itirazlarını iki iş günü içinde sunmalıdır. Bu davanın sonucu sadece Manchester City'nin gelecek sezonlardaki kaderini değil, aynı zamanda tüm Avrupa futbolundaki finansal-hukuki sistemi de ciddi şekilde etkileyecektir.

Şimdilik kulübün geleceği, uygulanabilecek yaptırımlar ve resmi tazminat konuları belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu davanın futbol dünyasındaki en uzun süreli ve en çok soru işareti yaratan hukuki süreçlerden biri haline geldiğini vurguluyor. Takım taraftarları ise sevdikleri kulübün bu ağır finansal suçlamalardan nasıl kurtulacağını dikkatle takip ediyor.