Görme engelli adam 240 km araç sürerek polise yakalandı

Birleşik Krallık’ta ehliyeti olmayan ve yasal olarak görme engelli bir adam, araçla yaklaşık 240 kilometre yol katetti. Olay ülkede büyük yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre 50 yaşındaki Anthony Hall, Huddersfield'daki evinden partnerine ait bir araçla yola çıktı. M6 otoyolu üzerinden İskoçya'ya doğru ilerledi.

Mahkemede Hall'un yolda ilerlemek için önündeki kamyonların ışıklarını takip ettiği belirtildi. Hall, görme yetisini iki yıl önce neredeyse tamamen kaybettiğini ifade etti.

Polis, 29 Haziran gecesi otoyolda tehlikeli bir şekilde ilerleyen aracı fark etti. Otomobilin birkaç kez şeridinden çıkması üzerine Hall durduruldu.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyeti ve sigortasının olmadığı belirlendi. Hall mahkemede tehlikeli araç kullanma, izinsiz araç kullanma ve diğer birçok ihlali kabul etti.

Mahkeme ona 36 hafta hapis cezası verdi ancak ceza 18 ay ertelemeli olarak uygulandı. Ayrıca rehabilitasyon programına katılması ve bir yıl boyunca araç kullanmaması kararlaştırıldı.