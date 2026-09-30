Samsung yeni Galaxy Tab S12 Ultra ve Tab S12+ tabletlerini tanıttı

Güney Koreli Samsung şirketi, en gelişmiş amiral gemisi tabletleri olan Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12+ modellerini resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, yüksek performans ve ileri teknolojileri bir araya getiren bu cihazlar, modern kullanıcıların tüm beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış olup satışlarına bu yılın 7 Ekim tarihinden itibaren başlanacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde yüksek teknolojili cihazlar pazarının hızla geliştiği bir dönemde, yeni amiral gemileri sadece güçlü donanımlarıyla değil, aynı zamanda uzun süreli yazılım desteğiyle de dikkat çekiyor. Her iki cihaz da Android 17 tabanlı One UI 9 işletim sistemiyle çalışıyor ve Samsung tarafından 7 yıl boyunca kesintisiz güncellemeler alacağı duyuruldu.

Teknik özellikler ve ekran detayları

Cihazların temel farkı, boyutları ve ekran parametrelerinde ortaya çıkıyor. Daha büyük olan Galaxy Tab S12 Ultra modeli, 14,6 inç boyutunda, 2960 × 1848 piksel çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip yüksek kaliteli bir AMOLED ekranla donatıldı. Galaxy Tab S12+ versiyonu ise biraz daha kompakt olup 12,6 inç ve 2800 × 1752 piksel çözünürlüklü bir panele sahip.

Performans açısından her iki tablet de modern MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alıyor. Ultra versiyonu 11 600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipken, Tab S12+ modeli 10 600 mAh batarya ile donatıldı. Her iki tablet de 45 W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Kameralar, bağlantı ve depolama seçenekleri

Fotoğrafçılık yetenekleri ve kablosuz bağlantı standartları da modellere göre farklılık gösteriyor. Galaxy Tab S12 Ultra, 13 ve 8 megapiksel sensörlerden oluşan çift arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera ile donatıldı. Tab S12+ ise tek bir 13 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ön kameraya sahip. Bağlantı tarafında Ultra modeli en yeni Wi-Fi 7 standardını desteklerken, Tab S12+ Wi-Fi 6E ile sınırlı kalıyor, ancak her ikisinde de Bluetooth 6.0 mevcut.

Samsung, geleneksel kolaylıklarını koruyarak her iki cihaza da kendi özel kalemi olan S Pen'i dahil etti. One UI 9 arayüzü, ekran çalışma alanını aynı anda üç uygulama arasında bölme imkanı tanıyor ve güncel Galaxy AI özelliklerini içeriyor. Ayrıca 2 TB'a kadar microSD hafıza kartı desteği de korunmuş durumda.

Piyasa fiyatlarına gelince, ABD'de Galaxy Tab S12+ başlangıç fiyatı 1200 dolar iken, Ultra versiyonu 1400 dolardan başlıyor. Avrupa pazarında ise sırasıyla 1330 euro ve 1570 eurodan satışa sunulması planlanıyor.