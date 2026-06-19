Başörtüsüz Şarkı Söyleyen Şarkıcıya 74 Kırbaç Cezası

·75·Dünya
Başörtüsüz Şarkı Söyleyen Şarkıcıya 74 Kırbaç Cezası

İranlı şarkıcı Parastu Ahmadiy ve ekibindeki sekiz kişi, 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. Bunun nedeni, şarkıcının 2024 yılında canlı yayında başörtüsüz şarkı söylemesi oldu. Haberi The Guardian bildirdi.

Sanıkların "müstehcen ve ahlaksız içerik" üretmek ve yaymakla suçlandığı belirtildi. Kum eyaleti ceza mahkemesi, kırbaç cezasının yanı sıra, kişilerin iki yıl boyunca İran'dan çıkışını yasakladı ve bu süre zarfında sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını da men etti.

Aralık 2024'te 29 yaşındaki şarkıcı, canlı yayında başörtüsüz olarak "Az Qoone Javanane Vatan" ("Vatan Gençlerinin Kanından") şarkısını seslendirdi ve bu video sosyal ağlarda hızla yayıldı.

Siyah elbiseli bir kadın, karanlık sahne fonunda mikrofona şarkı söylüyor.

Kısa bir süre sonra şarkıcı ve birkaç müzisyen kısa süreliğine tutuklandı ve ardından serbest bırakıldı. Bu sırada İranlı yetkililer, videonun yayınlanmasıyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

Parastu Ahmadiy'nin bu performansı YouTube platformunda yaklaşık üç milyon kez izlendi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Merkezi'nin tanıtım bölümü direktörü Bahor Ghandihariy, bu karara tepki göstererek, söz konusu cezanın İran'da insan hakları durumunun değişmediğini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Ayrıca, insan hakları avukatı Muin Hazaeliy, kadınların şarkı söylemesinin, müzik performansları sergilemesinin veya eserler yaratmasının İran yasalarına göre bir suç olarak tanımlanmadığını belirtti.

İranParastu Ahmadiyİnsan HaklarıBaşörtüsü YasasıThe Guardian
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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