Cloudflare kendi açık sertifika yetkilisini başlatıyor

Küresel web altyapısının kilit oyuncularından biri olan Cloudflare, kendi özel ve halka açık sertifika yetkilisini (Certificate Authority, CA) oluşturma ve web siteleri için ücretsiz TLS sertifikalarını bağımsız olarak sağlama planlarını duyurdu. Bu adım, internet güvenliğini sağlamada üçüncü taraf tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı ve hizmet sürekliliğini artırmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'a göre şirket, kök sertifikalarını Chrome, Apple, Microsoft ve Mozilla gibi önde gelen platformların güven programlarına dahil etmek için gerekli resmi başvuruları yaptı. Eski cihazlarla tam uyumluluğu sağlamak amacıyla Cloudflare, GlobalSign şirketinin mevcut kök sertifikasını satın almak için bir anlaşmaya vardı. Söz konusu sertifika, 2012 yılından bu yana çoğu tarayıcı ve işletim sistemi tarafından desteklenmektedir.

Teknik çözümler ve güvenlik mekanizmaları

Yeni sertifika yetkililerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, kök sertifikaların tüm cihazlara dağıtılmasının yıllar sürmesi ve güncellenmemiş eski cihazların bunları hiç alamamasıdır. GlobalSign sertifikası, tam olarak bu tür sorunları önleyerek en geniş cihaz yelpazesiyle uyumluluğu garanti eder. Aynı zamanda Cloudflare, gelecekteki tarayıcı ve işletim sistemi gereksinimlerini karşılayacak tamamen yeni kök sertifikalarını da paralel olarak geliştirmektedir.

Sertifika alma ve yenileme süreçleri, diğer ücretsiz yetkililer tarafından da aktif olarak kullanılan açık ACME protokolü ile tamamen otomatikleştirilecektir. Cloudflare, mevcut çözüm kullanıcılarının yeni araçlar yüklemesine veya karmaşık sunucu altyapılarını yeniden yapılandırmasına gerek olmadığını, sadece ACME dizin adresini değiştirmenin yeterli olacağını belirtiyor.

Ağ kararlılığı ve gelecekteki güvenlik

Günümüzde internetteki ücretsiz sertifikaların önemli bir kısmı sınırlı sayıda tedarikçinin elindedir. Örneğin, Let's Encrypt hizmeti 500 milyondan fazla siteye hizmet vermekte ve her gün yaklaşık 10 milyon sertifika yayınlamaktadır. Cloudflare, bu tür büyük yetkililerdeki ciddi bir arızanın tüm küresel ağı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyararak, alternatif ve ölçeklenebilir bir çözümün gerekliliğini vurguluyor.

Şirket, yeni yetkilisinde yüksek düzeyde güvenilirlik ve şeffaflık sağlamayı vaat ediyor. Özellikle, yazılımın yeniden üretilebilir derlemeleri yayınlanacak, anahtarların saklandığı donanım güvenlik modülleri (HSM) hakkında bilgiler açıklanacak ve olayları izlemek için özel bir halka açık panel başlatılacaktır.

Kuantum sonrası kriptografiye hazırlık

Geleceğin teknolojilerine odaklanan Cloudflare, kuantum sonrası kriptografi dönemine de aktif olarak hazırlanıyor. Şirket, Merkle Tree Certificates (MTC) sertifikalarını yayınlayan ilk yetkililerden biri olmayı planlıyor. Bu tür ilk belgelerin 2027'nin ilk çeyreğinde sunulması bekleniyor.

Geleneksel TLS sertifikaları önemini yitirmese de, MTC kuantum sonrası güvenliğin gerektirdiği büyük zincirler için daha kompakt bir kimlik doğrulama mekanizması görevi görecek. Cloudflare, standart WebPKI ve MTC standartlarını tek bir hizmet çatısı altında birleştirerek kullanıcılar için kademeli bir geçiş süreci sağlamayı hedefliyor.