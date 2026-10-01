CAS Space, Lihong-2 roketasının ilk uçuşunu 2027'ye erteledi

·5·Teknoloji
CAS Space, Lihong-2 roketasının ilk uçuşunu 2027'ye erteledi

Çin'in önde gelen ticari uzay şirketlerinden biri olan CAS Space kendi yeniden kullanılabilir Lihong-2 yörünge altı roketinin ilk uçuş tarihini değiştirdi. Ixbt.com'un haberine göre, bu önemli test 2026 sonundan 2027'nin ilk çeyreğine ertelendi ve uzayda farmasötik deneyler yapılması hedefleniyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Bu başlangıç görevi, protein kristalizasyonu ve düşük moleküler ağırlıklı ilaçların araştırılmasına odaklanacak. CAS Space bu konuda Guangzhou laboratuvarı ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Bilimsel programın geliştirilmesi, gerekli numunelerin hazırlanması ve nihai sonuçların analizi tamamen bu laboratuvarın sorumluluğundadır.

Lihong-2 roketinin teknik yetenekleri

Projeye göre, Lihong-2 roketi, uzayın şartlı sınırı kabul edilen Karman hattının, yani 100 kilometre irtifanın üzerine çıkacak. Bu, araca 180 saniyeden fazla süren bir mikro yerçekimi ortamı sağlama imkanı tanıyor.

Roket, toplam hacmi 8 metreküp olan 3 tona kadar faydalı yükü uzaya taşıma kapasitesine sahip. 18 metre uzunluğundaki araç, yaklaşık 60 tonluk başlangıç kütlesiyle kalkış yapıyor. İlk aşamasının 30 kez yeniden kullanılması planlanıyor, bu da ticari uçuş maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Roket, gazyağı ve sıvı oksijenle çalışan ve her biri yaklaşık 30 ton itki sağlayan Liqing-1 sıvı yakıtlı motorlarla donatılacak. Ayrıca roketin üst kısmında, deneyden sonra Dünya'ya başarıyla geri dönecek özel bir kapsül bulunuyor.

Gelecek planları ve uzay turizmi

PH-2 koduyla da bilinen Lihong-2 gelecekte yedi yolcuya kadar taşıyabilen yörünge altı turistik uçuşlar için ana platform haline gelebilir. Ancak şirket, turistik görevler için henüz kesin bir tarih açıklamadı.

Bu girişim, CAS Space için daha önce test edilen teknolojilerin mantıklı bir devamı niteliğindedir. Bu yılın Ocak ayında şirket, Lihong-1 roketinin yörünge altı uçuşunu gerçekleştirmiş ve kapsülü paraşüt yardımıyla Dünya'ya geri getirmişti. Aşılan 120 kilometrelik irtifada, Çin Bilimler Akademisi Mekanik Enstitüsü'nün metal üretimi deneyi başarıyla tamamlanmıştı.

Farmasötik yönelim, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) öncelikli hedefleriyle tam uyum içindedir. Ajans, 2025-2027 yılları için ticari uzaycılık geliştirme planına uzay biyoteknolojilerini de dahil etti. Ayrıca, CAS Space yörünge biyotıp projelerinde yer alarak, 2028'de ilk uçuşunu yapması beklenen ve sürekli deneyler için tasarlanan Lihong-3 platformunu da geliştiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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