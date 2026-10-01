OnePlus 16 amiral gemisi AnTuTu'da 5,63 milyon puanla rekor kırdı

Akıllı telefon pazarı hızla gelişirken, üreticiler yaklaşan cihazlarıyla performans konusunda yeni zirvelere ulaşıyor. ixbt.com'un haberine göre, OnePlus şirketi bir sonraki amiral gemisi olan OnePlus 16 akıllı telefonunun AnTuTu benchmark sonuçlarını resmen açıkladı ve bu alanda mutlak bir rekor kaydedildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticinin açıklamasına göre, yeni nesil amiral gemisi testlerde 5,63 milyon puanın üzerinde bir sonuç elde etti. Daha önce çeşitli ağ kaynaklarında sızdırılan bilgilerde, cihazın 5,38 milyon puan toplayabileceği belirtilmişti. Şirket temsilcileri, bu değerin şu anda bu donanım platformunda çalışan tüm cihazlar arasında en iyisi olduğunu vurguluyor.

En yeni işlemci ve oyun yetenekleri

OnePlus 16, pazarda en yeni 2 nanometre Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle donatılan ilk cihazlardan biri olacak. Yüksek performans ve kararlılığı sağlamak amacıyla OnePlus ve Qualcomm uzmanları, Wind Chaser adında özel bir düşük seviyeli yazılım sistemi geliştirdiler. Bu sistem, uzun süreli yüklemeler sırasında kare hızı kararlılığını garanti eder.

Ayrıca, PUBG Mobile projesi dahil olmak üzere desteklenen oyunlarda 185 FPS'ye kadar yerel modda çalışma imkanı duyuruldu. Ana işlemcinin çalışmasını desteklemek için üç özel çip entegre edildi:

P4 Super Display — görüntü işleme için sorumludur

T3 Touch — dokunmatik kontrol gecikmesini önemli ölçüde azaltır

G3 e-sports — kararlı ağ bağlantısını optimize eder

Ekran, batarya ve kamera özellikleri

İlk bilgilere göre akıllı telefon, ince çerçeveli düz 6,78 inç BOE OLED ekranla donatılacak. 1,5K çözünürlüğe sahip bu ekran 185 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor ve çerçeve kalınlığı sadece 1,15 milimetre. Cihazın bir diğer şaşırtıcı özelliği ise 9000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır, ancak şarj parametreleri henüz gizli tutuluyor.

Optik yetenekler konusunda da amiral gemisi geri kalmıyor. Ana kamera, 1/1,4 inç optik formatlı 200 megapiksel sensörle donatılacak. Buna üç kat optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel periskop modülü ve aynı çözünürlükte geniş açılı üçüncü bir kamera eşlik edecek. OnePlus 16 akıllı telefonunun resmi tanıtımı bu yılın 12 Ekim tarihine planlandı.