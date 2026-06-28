150 Yıllık Sır Çözüldü: Köydeki Garip Yapı Ne Çıktı?

İngiltere'nin Doğu Sussex kontluğundaki Alfriston köyünde bulunan küçük çakmaktaşından yapılmış yapı, yaklaşık bir buçuk yüzyıldır yerel halk arasında çeşitli tartışmalara ve tahminlere neden oluyor. Otoparkın yanında yükselen bu obelisk benzeri düzeneğin asıl işlevi hakkında uzun yıllar boyunca farklı görüşler öne sürüldü. Şimdi ise yerel bir tarihçi onun gerçek hikayesinin ne olduğunu ortaya çıkardı.

Uzun yıllar boyunca bu gizemli yapı hakkında farklı fikirler dile getirildi. Bazıları buranın antik mühimmat üretimi için kullanılan bir kule, bazıları ise tuğla pişirme fırını olduğunu düşündü. Hatta bazıları, buranın düzen bozucuları geçici olarak hapsetmek için tasarlanmış küçük bir hapishane olduğu tahmininde bulundu.

Yerel tarihçi Kevin Gordon ise arşiv haritalarını ve tarihi belgeleri inceleyerek yapının gerçek kökenini belirlemeyi başardı. Gordon, bir zamanlar kendisinin de şaka yollu yapı hakkında çeşitli tuhaf teoriler ürettiğini söylüyor.

«En garip tahminlerimden biri, bunun Viktorya dönemine ait kömürle çalışan ancak hiç uçamamış bir roket olduğu yönündeydi», diyor Kevin Gordon.

Tarihçinin belirttiğine göre, eski haritalarda bu bölgede bir yel değirmeni olduğu kaydedilmiş. Ancak bu değirmen, söz konusu yerden birkaç yüz metre güneyde yer alıyormuş. 1871 tarihli haritada ise tam olarak bu noktada bir güvercinlik (dovecote) olduğu gösterilmiş. Demek ki bugüne kadar gizemli sayılan yapı aslında bir güvercinlik olarak inşa edilmiş.

Ancak yapının tarihi bununla sınırlı değil. 20. yüzyıla gelindiğinde bina oldukça eskimiş ve bakımsız kalmış. Tarihçinin bildirdiğine göre, o dönemde yakınlarda yaşayan bir ev sahibi bu binayı kullanmaya karar vermiş ve onu onararak çocukları için küçük bir oyun evine dönüştürmüş. Böylece bir zamanlar güvercinlik olan yapı, daha sonra çocukların en sevdiği mekana dönüşmüş.

Günümüzde yapı genel olarak istikrarlı bir durumda korunmuş olsa da, duvarlarında ve dış görünüşünde zamanın ve doğanın etkileri açıkça görülüyor.

Yerel halk için tarihi öneme sahip olan bu nesne etrafındaki tartışmalar hala devam ediyor. Bununla birlikte, Doğu Sussex kontluğu konseyi, söz konusu yapının resmi olarak kültürel miras listesine alınmadığını bildirdi. Bu nedenle özel bir yasal koruması bulunmuyor.

Uzmanlara göre, gelecekte bu otoparkta veya çevresinde inşaat çalışmaları yapılırsa, yapının korunması, restorasyonu veya resmi bir tarihi anıt olarak kaydedilmesi konusu yeniden gündeme gelebilir.

Kültürel miras alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ise tam da bu tür küçük, gizemli ve çoğunlukla gözden kaçan yapıların yerel tarihin beklenmedik sayfalarını açtığını vurguluyor. Onlara göre, işlevi tam olarak bilinmeyen bu tür nesneler bile geçmişteki sosyal yaşam, yaşam tarzı ve yerel gelenekler hakkında değerli bilgiler saklıyor olabilir.