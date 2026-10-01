Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kampından ayrıldı

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, milli takım kampından beklenmedik ve sansasyonel bir şekilde ayrıldı. Marca'nın haberine göre, futbolcu teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerginlik sonrası bu kararı aldı ve yakın gelecekte yaşananlarla ilgili tüm gerçekleri açıklayacağına söz verdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu gerginlik, UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki kritik Danimarka maçı öncesinde yaşandı. Tartışmanın, Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından teknik direktörün kararlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Söz konusu karşılaşmada Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde kalmış ve oyuna girmemişti.

Yedek kulübesindeki huzursuzluk ve teknik direktörün tutumu

Norveç maçında teknik direktör Jorge Jesus hücum hattında Joao Felix ve Goncalo Ramos'a şans verdi ve her iki futbolcu da skor tabelasına adını yazdırmayı başardı. İkinci yarıda oyunun ısınmasına rağmen Ronaldo oyuna alınmadı ve maç biter bitmez doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Maç sonu basın toplantısı ve Portekiz Futbol Federasyonu yönetimiyle yapılan acil görüşmelerin ardından durum daha da gerginleşti. Teknik direktör Jorge Jesus, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede kararlı duruşunu sergileyerek, her futbolcunun kendi kararlarına uyması gerektiğini vurguladı.

Cristiano Ronaldo'nun açıklaması

Tartışmanın büyümesi üzerine Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden özel bir açıklama yaparak milli takımdaki geleceği ve ayrılma nedenleri hakkında konuştu. Teknik direktörün basın toplantısı ve federasyon başkanıyla yaptığı görüşmeden sonra bu kararı aldığını doğruladı.

«Teknik direktörün basın toplantısından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığım görüşmeden sonra milli takım kampından ayrılmaya karar verdim» diye yazdı golcü oyuncu. Açıklamasında milli takıma her zaman sadık kaldığını belirterek, tüm gerçekleri zamanı gelince açıklayacağını ekledi.

«Zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere milli takımdan ayrılmama neden olan gerçekleri anlatacağım. Şimdilik Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma istisnasız büyük başarılar dileme zamanı» diyerek sözlerini noktaladı. Şimdi takımın önemli maçlar öncesinde kaptanı olmadan nasıl bir performans sergileyeceği uzmanların odak noktasında.