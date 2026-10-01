Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, finansal usulsüzlüklerle ilgili ağır kararın ardından Manchester City kulübü sahiplerinin projeden çekilebileceğine dair ciddi endişelerini dile getirdi. Goal.com'un haberine göre, Premier League'in son kararı ve suçlamalar kulübün geleceğine gölge düşürürken, ülke yönetimi ve yerel yetkililer durumu yakından takip ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bağımsız bir komitenin yaptığı incelemeler sonucunda Manchester City'nin doksan yıl boyunca finansal kuralları sistematik olarak ihlal ettiği ve 115 suçlamanın çoğunda suçlu bulunduğu belirlenmişti. Özellikle kulüp, 830 milyon sterlinin üzerindeki gizli fonları saklamak için sahte sözleşmeler yapmakla suçlanıyor. Bu ciddi kararın ardından, kulüp sahiplerinin projeden vazgeçip kulübü satabileceğine dair spekülasyonlar hızla arttı.

BBC siyasi editörü Chris Mason'ın sorusunu yanıtlayan Andy Burnham şunları söyledi: «Onların ayrılmasından gerçekten endişe duyardım. Modern Manchester şehrinin inşasında ve Manchester City takımının küresel bir güç haline gelmesinde büyük ortaklar oldular». Daha önce Greater Manchester Belediye Başkanı olarak görev yapan Burnham, kulüp yönetiminin bölgedeki altyapının geliştirilmesine yaptığı katkıları övdü.

Finansal suçlamalar ve hukuki süreçler

Aynı zamanda Başbakan, kamuoyunu nihai sonuçlara varmakta acele etmemeye çağırdı. Geçmişte Everton kulübü finansal usulsüzlükler nedeniyle puan silme cezası aldığında da onları desteklediğini hatırlattı. Burnham'a göre, hukuki süreçler tamamen sonuçlanmadan bir taraf tutmak yanlış.

«O zaman da insanlar Everton'ı hemen suçlu ilan etmişti ancak zaman geçtikçe bunun adil olmadığı birçok kişi tarafından kabul edildi. Başbakan olmadan önceki deneyimlerimden yola çıkarak, şimdi de bir taraf tutmanın yanlış olacağını düşünüyorum», diye ekledi. İnsanların hüküm vermekte acele etmesinin genellikle yanlış anlaşılmalara yol açtığını vurguladı.

Futbol camiasındaki yansımalar

Yeni kurulan Bağımsız Futbol Düzenleyicisi, Manchester City davasının çok ciddi sorunlar yarattığını, hatta sahiplerinin lisansının iptali konusunun bile değerlendirilebileceğini belirtti. Buna rağmen Andy Burnham, Etihad Stadyumu ve çevresindeki bölgelerin geliştirilmesine yapılan devasa yatırımlar için City Football Group'a teşekkür etti.

Şu anda Manchester City çevresindeki durum, İngiliz futbolundaki en önemli ve tartışmalı konulardan biri haline geldi. Kulübün finansal faaliyetlerine ilişkin temyiz ve sonraki mahkeme süreçlerinin devam etmesi bekleniyor; bu, takımın geleceğini ve yönetimin atacağı adımları belirleyecek en önemli faktör olacak.