Manchester City yönetiminin ayrılmasından endişe duyuluyor

·6·Spor
Manchester City yönetiminin ayrılmasından endişe duyuluyor

Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, finansal usulsüzlüklerle ilgili ağır kararın ardından Manchester City kulübü sahiplerinin projeden çekilebileceğine dair ciddi endişelerini dile getirdi. Goal.com'un haberine göre, Premier League'in son kararı ve suçlamalar kulübün geleceğine gölge düşürürken, ülke yönetimi ve yerel yetkililer durumu yakından takip ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bağımsız bir komitenin yaptığı incelemeler sonucunda Manchester City'nin doksan yıl boyunca finansal kuralları sistematik olarak ihlal ettiği ve 115 suçlamanın çoğunda suçlu bulunduğu belirlenmişti. Özellikle kulüp, 830 milyon sterlinin üzerindeki gizli fonları saklamak için sahte sözleşmeler yapmakla suçlanıyor. Bu ciddi kararın ardından, kulüp sahiplerinin projeden vazgeçip kulübü satabileceğine dair spekülasyonlar hızla arttı.

BBC siyasi editörü Chris Mason'ın sorusunu yanıtlayan Andy Burnham şunları söyledi: «Onların ayrılmasından gerçekten endişe duyardım. Modern Manchester şehrinin inşasında ve Manchester City takımının küresel bir güç haline gelmesinde büyük ortaklar oldular». Daha önce Greater Manchester Belediye Başkanı olarak görev yapan Burnham, kulüp yönetiminin bölgedeki altyapının geliştirilmesine yaptığı katkıları övdü.

Finansal suçlamalar ve hukuki süreçler

Aynı zamanda Başbakan, kamuoyunu nihai sonuçlara varmakta acele etmemeye çağırdı. Geçmişte Everton kulübü finansal usulsüzlükler nedeniyle puan silme cezası aldığında da onları desteklediğini hatırlattı. Burnham'a göre, hukuki süreçler tamamen sonuçlanmadan bir taraf tutmak yanlış.

«O zaman da insanlar Everton'ı hemen suçlu ilan etmişti ancak zaman geçtikçe bunun adil olmadığı birçok kişi tarafından kabul edildi. Başbakan olmadan önceki deneyimlerimden yola çıkarak, şimdi de bir taraf tutmanın yanlış olacağını düşünüyorum», diye ekledi. İnsanların hüküm vermekte acele etmesinin genellikle yanlış anlaşılmalara yol açtığını vurguladı.

Futbol camiasındaki yansımalar

Yeni kurulan Bağımsız Futbol Düzenleyicisi, Manchester City davasının çok ciddi sorunlar yarattığını, hatta sahiplerinin lisansının iptali konusunun bile değerlendirilebileceğini belirtti. Buna rağmen Andy Burnham, Etihad Stadyumu ve çevresindeki bölgelerin geliştirilmesine yapılan devasa yatırımlar için City Football Group'a teşekkür etti.

Şu anda Manchester City çevresindeki durum, İngiliz futbolundaki en önemli ve tartışmalı konulardan biri haline geldi. Kulübün finansal faaliyetlerine ilişkin temyiz ve sonraki mahkeme süreçlerinin devam etmesi bekleniyor; bu, takımın geleceğini ve yönetimin atacağı adımları belirleyecek en önemli faktör olacak.

Manchester CityAndy BurnhamPremier LeagueFutbol HaberleriTransfer
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Joe Hart, Manchester City hakkındaki finansal tartışmalar hakkında konuştuJoe Hart, Manchester City hakkındaki finansal tartışmalar hakkında konuştu29 Eylül 14:54Roy Keane, Manchester City kulübünü sert bir dille eleştirdiRoy Keane, Manchester City kulübünü sert bir dille eleştirdi27 Eylül 01:31Manchester City kulüp amblemi vandalizme uğradıManchester City kulüp amblemi vandalizme uğradıDün 22:31Pep Guardiola, Manchester City suçlu bulunduktan sonra sessizliğini bozduPep Guardiola, Manchester City suçlu bulunduktan sonra sessizliğini bozduDün 18:33Manchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulunduManchester City 115 finansal kural ihlaliyle suçlu bulundu29 Eylül 21:53Mauricio Pochettino'den Manchester City davası hakkında sert açıklamaMauricio Pochettino'den Manchester City davası hakkında sert açıklama29 Eylül 11:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı