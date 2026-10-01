Kazakistan'da eşinden şiddet gördüğünü söyleyen 28 yaşındaki kadın ertesi gün hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Karağandı şehrinde 28 yaşındaki Dinara Minbayeva hayatını kaybetti. Kadın, ölümünden birkaç saat önce polisi arayarak eşi tarafından darp edildiğini bildirmişti. Bu durum Azattyq tarafından haberleştirildi.

Edinilen bilgilere göre Dinara, 3 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden birkaç saat önce 102 acil hattını aradığı ve operatörün "Ne oldu?" sorusuna "Eşim beni dövüyor" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine giderek kadının eşini gözaltına aldı, ancak şahıs yaklaşık üç saat sonra serbest bırakıldı.

Ertesi gün Dinara'nın cansız bedeni evinde bulundu. Soruşturma belgelerinde, eşinin tartışma sırasında karısını dövdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Merhumenin yakınları ise ölümünün intihar olduğu yönündeki ilk iddialara şüpheyle yaklaşarak, kadının şiddet kurbanı olmuş olabileceğini vurguluyor.

Başlangıçta ölüm vakasıyla ilgili dosya kapatılmıştı. Ancak Dinara'nın yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma yeniden başlatıldı ve şu anda ölümüyle ilgili koşullar tekrar inceleniyor. Soruşturma tamamlanmadan olayın tüm detayları ve herhangi bir kişinin hukuki sorumluluğu hakkında nihai bir sonuca varmak için henüz çok erken.

Dinara geride iki küçük çocuk bıraktı. 28 yaşında hayatını kaybetti.