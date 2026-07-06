Endonezya “hobbitleri” avcı değildi: Bilim insanları Homo floresiensis hakkındaki görüşleri değiştirdi

·28·Teknoloji
Endonezya “hobbitleri” avcı değildi: Bilim insanları Homo floresiensis hakkındaki görüşleri değiştirdi

Endonezya'nın Flores adasında yaşayan ve bilim dünyasında “hobbitler” olarak bilinen Homo floresiensis türünün yaşam tarzına ilişkin yeni araştırma sonuçları yayımlandı. Nature Microbiology dergisinde yer alan makaleye göre, bu antik insansılar daha önce tahmin edildiği gibi usta avcılar değil, büyük yırtıcılardan arta kalanları toplayan leşçiller olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzun yıllar boyunca Liang Bua mağarasında bulunan stegodon (fillerin antik akrabası) kemikleri ve taş aletler, Homo floresiensis temsilcilerini aktif avcılar olarak göstermekteydi. Ancak modern tafonomik analizler —kemik kalıntılarının ölüm sonrası değişimlerinin incelenmesi— bu teoriyi ciddi şekilde şüpheye düşürüyor. Bilim insanları artık bu kısa boylu homininlerin ekolojik rollerinin farklı olduğunu vurguluyor.

Komodo ejderleri ile rekabet

Araştırmacılar, stegodon kemiklerindeki yaraları Komodo ejderlerinin beslenme sonrası bıraktığı izlerle karşılaştırdı. Görünüşe göre, avın en etli ve değerli kısımlarında dev kertenkelelerin diş izleri tespit edildi. Homo floresiensis tarafından kullanılan taş aletlerin izleri ise çoğunlukla daha az etli ve “daha değersiz” kemik kısımlarında bulundu.

Bu durum olayların sırasını açıklığa kavuşturuyor: Önce avı büyük yırtıcılar olan Komodo ejderleri ele geçiriyor, homininler ise onlar doyduktan sonra kalan artıkları topluyordu. Böyle bir davranış stratejisi, onların dönemlerindeki ekosistemde oldukça sınırlı ve bağımlı canlılar olduklarını gösteriyor.

Ateş kullanımı hakkındaki şüpheler

Bir diğer önemli keşif ise ateş kullanımıyla ilgili. Daha önce kemiklerdeki yanık izleri, “hobbitlerin” ateşi kontrol edebildiğine ve yemek pişirdiğine dair kanıt olarak sunulmuştu. Ancak binlerce kemik parçası yeniden analiz edildiğinde, sadece bir tanesinde termal etki belirtileri bulundu. Bilim insanlarına göre bu kemik, kültürel katmana tesadüfen veya sonradan girmiş olabilir.

Araştırma sonuçlarına göre, Homo floresiensis temsilcilerinin bilişsel yetenekleri ve davranışları düşündüğümüzden daha basitti. Modern insanlar veya Neandertaller gibi düzenli olarak büyük hayvanları avlama ve ateşi yönetme becerilerine sahip olmadıkları görülüyor.

Bu yenilik antropoloji dünyasında büyük önem taşıyor; çünkü insan evriminin farklı kollarının ne kadar çeşitli ve bazen beklenmedik derecede sınırlı imkanlara sahip olduğunu gösteriyor. Flores adasının minik sakinleri artık kahraman avcılar değil, sert rekabet ortamında hayatta kalmak için mevcut kaynakları kullanan temkinli canlılar olarak karşımıza çıkıyor.

AntropolojiArkeolojiEvrimHobbitlerEndonezya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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